جزائرية تحقق رقما قياسيا بأضخم كتاب

دخلت الروائية الجزائرية، نورة طاع الله، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد إعدادها لأضخم وأغرب كتاب في العالم.

ويحتوي الكتاب، الذي يحمل اسم "أبواب النجاح" 10551 صفحة، فيما يتعدى وزنه 45 كيلوغرامات، بينما يبلغ طوله 57 سنتيمترا، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويضم الكتاب الآلاف من الحكم الشعبية، والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة، المستوحاة من الحياة اليومية، والتي قامت بتحليلها عبر صفحاته.

ونورة طاع الله، من منطقة سطيف شرقي الجزائر، وهي حاصلة على شهادة الليسانس في الحقوق، وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة.

وتقول نورة، إن حلمها بتأليف هذا الكتاب الضخم، بدأ منذ أن كان عمرها 13 عاما، بسبب اهتمامها الشديد بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة، والأمثلة الشعبية، التي تسمعها في محيطها الاجتماعي في دفتر خاص.

وعلى الرغم من انشغالها بدراستها الثانوية والجامعية، إلا أن ذلك لم يثني نورة من إنجاز الكتاب، وتخصيص وقتا له، حتى تمكنت من الدخول بسببه في موسوعة "غينيس" العالمية.