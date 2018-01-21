تعرف على رأي نيكولاس كيج في الحركات المناهضة للتحرش الجنسي

وقال بطل فيلم الحركة "Face/Off": "من أفضل الأفلام التي قدمتها في مشواري، كانت من إخراج نساء، ومنها "Inconceivable"، من إخراج ماريا بوليرا، والذي يضم طاقم تمثيلي نسائي قوي".
وتابعت: "لاحظت من عملي مع هؤلاء النساء، أن الموهبة والابتكار في حاجة إلى الانتباه لهما، ودعمهما وتقديرهما".
وحضر نيكولاس كيج مهرجان "صندانس" السينمائي، من أجل العرض الأول لأحدث أفلامه السينمائية "Mandy" هناك.
وتواجد نيكولاس كيج في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد تلقيه دعوة لتكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، وندد خلال كلمته في حفل الختام بحوادث الإرهاب المجتاحة العالم.
يذكر أن هوليوود، مازالت تشهد اتهام ممثلين بحوادث تحرض جنسي، وكان أحدثهم مايكل دوغلاس، وجيمس فرانكو.
وانطلقت فضيحة هوليوود بشأن التحرش الجنسي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أكدت العديد من النساء بتحرش المنتج السينمائي هارفي وينستين بهن.
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