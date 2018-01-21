تعرف على رأي نيكولاس كيج في الحركات المناهضة للتحرش الجنسي

أفصح الممثل الأمريكي نيكولاس كيج، عن رأيه بشأن الحركات المناهضة للتحرش الجنسي، ومنها "Time's Up".

© AP Photo/ Duclos بريجيت باردو تهاجم الحملة المناهضة للتحرش الجنسي

وأكد كيج (54 عاما)، على هامش حضوره مهرجان "صندانس" السينمائي في ولاية يوتا الأمريكية، الجمعة، 19 يناير/كانون الثاني، على دعمه لهذه الحركات، مشيدا بمواهب العديد من العاملات اللاتي عمل معهن في المجال الفني، بحسب تصريحاته لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وقال بطل فيلم الحركة "Face/Off": "من أفضل الأفلام التي قدمتها في مشواري، كانت من إخراج نساء، ومنها "Inconceivable"، من إخراج ماريا بوليرا، والذي يضم طاقم تمثيلي نسائي قوي".

وتابعت: "لاحظت من عملي مع هؤلاء النساء، أن الموهبة والابتكار في حاجة إلى الانتباه لهما، ودعمهما وتقديرهما".

وحضر نيكولاس كيج مهرجان "صندانس" السينمائي، من أجل العرض الأول لأحدث أفلامه السينمائية "Mandy" هناك.

وتواجد نيكولاس كيج في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد تلقيه دعوة لتكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، وندد خلال كلمته في حفل الختام بحوادث الإرهاب المجتاحة العالم.

يذكر أن هوليوود، مازالت تشهد اتهام ممثلين بحوادث تحرض جنسي، وكان أحدثهم مايكل دوغلاس، وجيمس فرانكو.

وانطلقت فضيحة هوليوود بشأن التحرش الجنسي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أكدت العديد من النساء بتحرش المنتج السينمائي هارفي وينستين بهن.