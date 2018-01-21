إعفاء مديرة سورية لبيعها الموز اللبناني في سوق الهال

أصدر مدير المؤسسة السورية للتجارة قرارا بإعفاء رئيسة صالة فرع دمشق المدعوة رولا أسعد من عملها ومعاقبتها بعدم العمل في صالات المؤسسة.

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وجاء القرار على خلفية ورود شكوى من مورد الموز اللبناني حول وجود سيارة عائدة للمؤسسة السورية للتجارة تقوم ببيع الموز بسوق الهال.

وقامت مديرية حماية المستهلك بالوزارة بمتابعة الموضوع وحجز السيارة بما فيها وبناء على المخالفة تم تكليف دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة السورية للتجارة بالتحقيق بالموضوع وعليه تم تغريم رئيسة الصالة بقيمة كمية الموز والبالغة ٢١٣٠ كيلوغرام وبمبلغ 852000 ليرة سورية وتغريم سائق السيارة بأجرة النقل والعتالة وأجرة السيارة ومعاقبته بخصم 5 بالمئة من أجوره لمدة 6 أشهر.

وتم التأكيد على دائرة منافذ البيع بتكثيف الجولات على الصالات ومراقبة آلية العمل وضبط أي مخالفة موجودة. بحسب ما نقله موقع "الوطن أونلاين".

وتم اقتراح وضع رئيسة الصالة رولا أسعد وزوجها علاء جديد، المعاقب منذ أسبوع في صالة دمر، تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للوزارة خارج المؤسسة.