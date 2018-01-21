هذا الممثل جمع 150 مليون دولار ثم أصبح مديونا

يعتبر نيكولاس كيج أحد أعلى ممثلى هوليوود دخلا، فقد جعلته أفلامه نجما كبيرا.





وقد اشترى نيكولاس منازل تقدر قيمتها بـ25 مليون دولار، لكن هذا تسبب في جعله يدفع أكثر من 14 مليون دولار كضرائب.





واشترى نيكولاس كيج 15 منزلا، من ضمنهم قلعة في "نيو أورليانز، وممتلكات أخرى في نيويورك وسان فرانسيسكو.





كما جمع نيكولاس كيج عدد من الحيوانات أيضا، منها ثعباني كوبرا، وتمساح وأخطبوط، وسمكة قرش، ورأس ديناصور منقرض من 67 مليون سنة.





وامتلك كيج كتاب كوميكس تاريخي، به بدايات شخصية سوبر مان.





لكن الآن يواجه الممثل العالمي ضائقة مالية، ويشارك بأكثر من عمل فني لكي يسدد ديونه.