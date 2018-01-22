إنقاذ 300 راكب قبل تحليق طيار مخمور بهم

أنقذت الشرطة البريطالني 300 راكب على متن طائرة، قبل لحظات من إقلاعها، بعد اكتشاف أن الطيار في حالة سكر.

© Sputnik. Sergey Pivovarov مواصفات أقوى طائرة دعم جوي في العالم (فيديو)

وبحسب ما نشرته صحيفة " ناشيونال بوست "، فإن الشرطة البريطانية أوقفت الطائرة قبل ثوان من إقلاعها، بعدما استدعاها طاقم الطائرة.

وتبين أن طاقم الطائرة اتصل بالرقم 999 بعدما شموا رائحة الكحول تنبعث من الطيار، مما جعل الشرطة تقتحم قمرة القيادة وتخرج الطيار.

وصرح مصدر أمني أن الركاب كانوا في حالة صدمة، بعدما لمحوا رجال شرطة مسلحين يقتحمون الطائرة في مطار غاتويك.

وقالت إدارة المطار للركاب "نحن نأسف لتأخير عملائنا، إن سلامة وأمن ركابنا وطاقمنا هي دائما على رأس أولوياتنا".

يذكر أن طائرة بوينغ 777 كان من المقرر أن تقلع من المطار في الساعة 08:20 من مساء الخميس الماضي، في رحلة تستغرق 11 ساعة إلى موريشيوس.