4 دول عربية تتسابق لغزو الفضاء

© REUTERS/ NASA/JPL/University of Arizona اكتشاف علمي جديد يقرب الإنسان من العيش على المريخ

قالت صحيفة " عكاظ " السعودية، اليوم الأحد 21 يناير / كانون الثاني، إن تقرير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الجمعة الماضي، حول تطور وكالات الفضاء في أربع دول عربية، قال إن 4 دول عربية تتسابق لكشف أسرار الفضاء.

وذكر التقرير أن مركز الأبحاث الفضائية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم في السعودية صنعت أقمارا صناعية للأبحاث والاستشعار والاتصالات.

وذكر التقرير أن برنامج الفضاء الإماراتي يعد البرنامج الأكثر طموحا، مشيرا إلى أن الإمارات لديها خطة لإرسال مسبار لدراسة المريخ بحلول العام 2021، وتخطط لبناء لبناء أول مدينة على الكوكب الأحمر خلال 100 عام.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء في مصر أرسلت أقمارا صناعية لأغراض بيئية وعلمية، في حين أرسلت وكالة الفضاء الجزائرية أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء.