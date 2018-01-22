نجوم حصلوا على أوسكار ضمن ترشيحات "راتزي" لأسوأ الأفلام والممثلين

اكتظت قائمة ترشيحات جوائز "راتزي" السنوية لأسوأ الأفلام، اليوم الاثنين، بنجوم حصلوا من قبل على جوائز أوسكار، من بينهم جنيفر لورانس وتوم كروز وميل جيبسون وراسل كرو.

© REUTERS/ Mario Anzuoni الإعلان الأول لحفل جوائز الأوسكار 2018...تضمن ذكر فضيحة

وتصدر فيلم "ترانسفورمرز: ذا لاست نايت" ترشيحات جوائز "راتزي" أو "التوتة الذهبية"، والتي بدأت في عام 1980 هي المقابلة لحفل الأوسكار

وبحسب وكالة "رويترز"، إذا ما حضر الفائزون بجوائز الأسوأ يمنحون جائزة رخيصة على هيئة توتة مطلية باللون الذهبي في حفل يقام عشية حفل الأوسكار في مارس/ آذار.

وحصل أحدث جزء من سلسلة "ترانسفورمرز" على تسعة ترشيحات، بينها أسوأ فيلم وأسوأ ممثلين للكثير من فريق عمله المليء بالنجوم من بينهم أنتوني هوبكنز ومارك والبيرج، وعلى الرغم من النقد السلبي للفيلم، وهو الخامس في السلسلة، إلا أنه حقق 605 ملايين دولار في شباك التذاكر حول العالم في 2017.

وقال جون ويلسون مؤسس "راتزي" إن فيلم "فيفتي شيدز داركر" المأخوذ عن رواية حققت أعلى مبيعات، "يدعو إلى النعاس أكثر من الإثارة" فيما رشح فيلم "بايووتش" المأخوذ عن المسلسل الكلاسيكي بين أسوأ الأفلام أيضا.

ووصف ويلسون النجم جوني ديب، الذي يترشح دائما للجائزة، بأنه "دوره المعتاد البالي كسكير" في "بيراتس أوف ذا كاريبيان: ديد مين تيل نو تايلز"، وهو الجزء الخامس في سلسلة الأفلام الشهيرة في موسم اتسم في هوليوود بسلاسل الأفلام وإعادة الأعمال السابقة.

كما شعر البعض أن لورانس والمخرج دارين أرونوفسكي يستحقان الدخول في ترشيحات "راتزي" عن فيلم "ماذر"، الذي وصفه بعض النقاد بأنه عمل عبقري فيما قال آخرون إنه مثار للضحك.

وحصل الفيلم على تقييم جماهيري نادر بحرف "إف" الذي يعني أن هذا الفيلم لم يكن من المفترض أن يصنع من الأساس، ولم يحصل في شباك التذاكر عالميا إلا على 45 مليون دولار، فيما حصل كروز وكرو على ترشيح في قائمة أسوأ ممثلين عن فيلم "ذا مامي" في جين حصل جيبسون على ترشيح عن دوره في فيلم "داديز هوم2".

جدير بالذكر أن التصويت على المرشحين والفائزين في "راتزي" يتم عبر الإنترنت من نحو ألف عضو من 24 دولة يسجلون عبر الإنترنت، ويدفعون 40 دولارا كرسوم للعضوية، ومن المقرر إعلان الفائزين في الثالث من مارس/ آذار.