صحفي سعودي يتراجع عن هذه الشائعة بشأن أحلام

نفى كاتب صحفي سعودي، ما غرد به، صباح اليوم الإثنين، 22 يناير/ كانون الثاني، عبر حسابه على "تويتر"، حول المطربة الإماراتية أحلام.

وكان الصحفي السعودي، عبد الرحمن الناصر، قد أعلن عن منع بث أغنيات أحلام في السعودية، وكذلك منع إجراء أي لقاءات صحفية معها.

ولكن أشار الناصر إلى إن ما غرد به شائعة وغير صحيح، بعدما تأكد من المعلومة، وتمنى التوفيق لأحلام.

تأكدت الان ان المعلومة عن منع بث اغاني احلام، غير صحيحه.

وبالتوفيق لها — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) January 21, 2018

يأتي نفي عبد الرحمن الناصر لشائعة منع بث أغنيات أحلام في السعودية، بعدما تساءلت عبر حسابها على "تويتر" عن سبب منعها، وأكدت أنها ابنة الإمارات والسعودية، وأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية.

هالمره ماراح أسيبك وراح أحولها قضيه رأي عام وراح ارفع عليك قضيه تشهير بالعلن والآن بوكل محامي الخاص في السعوديه ليش انا امنع انا بنت زايد انا بنت الامارات وبنت السعوديه واحلام تملك اكبر قاعده جماهيرية في #السعوديه شئت ام ابيت هالخبر من اللي عطاك اياه ؟؟؟!!! — Ahlam — احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 21, 2018

وهددت أحلام في نفس التغريدة، بأنها ستقاضي الناصر، وأنها ستحول كلامه هذه المرة إلى قضية رأي عام، وأنها أوكلت محاميها برفع قضية تشهير بالعلن.

وكانت محطة "إم بي سي" السعودية، أصدرت قرارا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، استبدال أحلام بالمطربة الكويتية نوال، في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، وسط انتشار تكهنات وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السبب هو صمتها بشأن "الأزمة الخليجية القطرية"، خاصة وأن زوجها بطل سباق الرالي مبارك الهاجري، قطري الجنسية.