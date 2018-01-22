خبراء يتوقعون... "آبل" ستوقف إنتاج "آيفون X"

عندما أزاح رئيس شركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، الستار عن هاتف "آيفون X" في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، أكد للعالم أنه سيمهد الطريق للتكنولوجيا خلال العقد المقبل.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez 5 خطوات لتسجيل بصمة وجه سريعة على "آيفون X"

في حين أن اعتماد الهاتف تكنولوجيا مستقبلية ليس محل شك، ولكن الاستقبال الجماهيري الضعيف وغير المتوقع لـ " آيفون X "، قد يجبر "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" على الاستغناء عنه، في غضون عام من بيعه، وفقا لتقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

إن الشائعات الناجمة عن محللي "آبل"، التي تشير إلى تخفيض عدد أوامر طلب المزيد من هواتف "آيفون X" مؤخرا، قد تتوقف في وقت مبكر من موسم الصيف المقبل، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم "آبل" فيها بوقف إنتاج هاتفها "آيفون"، قبل مرور الكشف عن طراز جديد.

وفي مذكرة بحثية، من قبل المحللين في شركة "كي جي آي" للأوراق المالية، والمنشورة على موقع أخبار "آبل" باسم "آبل إنسايدر"، قدرت أن شحنات هاتف "آيفون X" خلال الربع الأول من عام 2018، ستبلغ 18 مليون جهاز فقط، وهو رقم منخفض مقارنة بالسابق.

ويقول محلل "آبل" مينغ-تشي كو، في المذكرة: "إن انخفاض الطلب على هاتف "آيفون X" سيشهد على توقف الحياة فيه، وهو ما يعني عدم توفيره للزبائن، كخيار أقل تكلفة، عندما سيتم طرح الطرازات الجديدة من "آيفون" في وقت لاحق من العام الحالي".

وبينما يشهد هاتف "آيفون X" انخفاضا في مبيعاته، فإن هواتف "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" مازالت مبيعاتها مستمرة.

ولم تستجب "آبل" لطلب التعليق على ما ورد في تقرير "نيوزويك"، بعدما اعتادت على عدم الرد على أي استفسارات صحفية بشأن منتجاتها.

وفسر المحللون سبب عدم الإقبال على هاتف "آيفون X"، هو لسعره الغالي (1000 دولار أمريكي)، مقارنة بأسعار هواتف "آيفون 8"، و"آيفون 8 بلس"، حتى هاتف ""آيفون 7"، الذي طرح في عام 2016.

أيضا أرجع المحللون السبب، إلى عدم وجود ابتكار في صناعة الهواتف الذكية، وهذا يعني أن التحديثات في نظم التشغيل لم تكن سوى مجرد تدريجية، خلال السنوات الأخيرة.

وانتقد عملاء "آبل" عملاقة التكنولوجيا الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، بعدما كشفت عن أنها تعمدت إبطاء بطاريات هواتف "آيفون" القديمة من خلال تحديثات البرامج، أجل إطالة عمرها.

وقالت "آبل" في بيان لها في ديسمبر/ كانون الأول: "نحن نعتذر، فقد كان هناك الكثير من سوء الفهم حول هذه المسألة".

وتجري حاليا التحقيقات في هذه المسألة في فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، في حين يقول الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، إنها ستبذل جهدا لتكون أكثر شفافية مع العملاء في المستقبل.