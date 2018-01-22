بالصور... ممثلون في هوليوود ولدوا في دول عربية

بينما هناك نجوم من هوليوود، يملكون أصولا عربية، مثل عارضات الأزياء الأمريكية جيجي حديد، والمكسيكية سلمى حايك، والكولومبية شاكيرا، فإن هناك ممثلين من عاصمة السينما الأمريكية ولدوا في دول عربية، على الرغم من أنهم ليسوا عرب.

كيانو ريفز: لبنان

ولد الممثل الأمريكي كيانو ريفز، الشهيرة بسلسلة أفلام الخيال العلمي "The Matrix"، وفيلم الحركة "Speed"، في لبنان، في عام 1964، وكانت والدته مصممة أزياء بريطانية، بينما والده أمريكي من جزيرة هاواي.

وكانت والدة كيانو ريفز التقت والده للمرة الأولى، عندما كانت تعمل في العاصمة اللبنانية بيروت.

Keanu Reeves set to star in Squarespace’s fifth consecutive Super Bowl ad: https://t.co/rembrerZrP pic.twitter.com/vIlTPDNeJi — Adweek (@Adweek) January 17, 2018

صوفيا بوتيلا: الجزائر

ولدت الممثلة التي لمعت في فيلم الرعب والإثارة "The Mummy"، من بطولة توم كروز، ومن إنتاج 2017، في الجزائر.

كما أن صوفيا لمعت في الجزء الأول من فيلم الحركة والجاسوسية "Kingsman: The Secret Service"، من إنتاج 2014.

The Mummy may have been a disappointment but can we talk about how fine Sofia Boutella is pic.twitter.com/GbvD6MxJrv — Charlene If You Listening (@PrinceMarcus_25) January 19, 2018

نيكولا باغيت: مصر

ولدت الممثلة البريطانية، بطلة مسلسل السبعينيات الشهير "Upstairs, Downstairs"، في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1945.

Watching the BBC version of Anna Karenina. Nicola Pagett is just perfect — I don’t know who thought it a good idea to remake it with Keira Knightley. No offence she’s just too young. pic.twitter.com/WCkD7slU4Q — Luca JH (@trackerb100) January 11, 2018

جان رينو: المغرب

ولد الممثل الذي يعد من أبرز ممثلي فرنسا، ومن أشهر أفلامه "Leon"، و"Ronin" في كازابلانكا في المغرب، عام 1948.

30 yaşıma girdiğimde istisnasız herkes ‘’Cengizhan yaşlanıyorsun demeye başladı…''



Ben de hepsine; ‘’Yahu kendimi yakın hissettiğim herkes yaşlı zaten’’ diyorum



Bunu düşünürken zaman tünelime Jean Reno düştü;



Fırtına gibi bir adam değil mi ya🌪 pic.twitter.com/sfjWJp26LH — Cengizhan Çelik (@cengizhancelik) January 12, 2018

آيسلا فيشر: عمان

ولدت الممثلة المولود لأبوين اسكتلنديين، والشهيرة من أدوارها في عدد من الأفلام، مثل "The Great Gatsby"، في مسقط في عمان، في عام 1976، وكان والدها يعمل كصراف في هيئة "الأمم المتحدة"، وقت ولادتها.

Why Isla Fisher Steers Away From Offering Parenting Advice https://t.co/4btXHR2cnF pic.twitter.com/u9EeYlRgLq — Simply Mom (@mommashelping) January 10, 2018

ميلورا والترز: السعودية

ولدت الممثلة الأمريكية، التي لمعت في أفلام "Magnolia" و"The Butterfly Effect"، في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، في عام 1959.

اكتشفت وجود ممثلة أميركية مولودة في الظهران😂

اسمها Melora Walters وعمرها 57 سنة.

فنانة ناجحة. جدولها مزدحم حتى 2018

لازم ندفّعها رسوم إقامة😬 pic.twitter.com/JxF7KAM21N — محمد خلف (@Muhammed_Khalaf) July 13, 2017

بوورنا جاجاناثان: تونس

ولدت نجمة بوليوود، بطلة فيلم "Delhi"، في تونس. في عام 1972.

Film News Roundup: Poorna Jagannathan Starring in Pippa Bianco Drama EXCLUSIVE https://t.co/Ev1H5JjUkl pic.twitter.com/w5cD8JjOi4 — Zesty Movies (@zesty_movies) November 1, 2017

سيد بدرية: مصر

ولد سيد بدرية، الذي اشتهر من تجسيد دور زعيم الإرهابيين في الجزء الأول من أفلام "Iron Man" أو "الرجل الحديدي"، من إنتاج 2008، في مدينة بورسعيد المصرية، في عام 1957.