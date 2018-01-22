تسجيل
23:30 22 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    أبطال فيلم ذا بوست الأمريكي توم هانكس وميريل ستريب وستيفن سبيلبرغ

    صحيفة "واشنطن بوست" عن فيلم "The Post": قصة حب ومرآة للواقع

    © REUTERS/ HANDOUT
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الفيلم الأمريكي الجديد الصادر عنها "The Post"، هو "قصة حب"، وتحية مشجعة لاستقلال الصحافة، والمساواة بين الجنسين.

    السينما في لبنان
    © AP Photo/ Hussein Malla
    لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" بعد التهديد بمنعه
    كما أشارت إلى أن طرحه في تلك الفترة مثاليا للغاية، تزامنا مع هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر على الصحافة، ووصفه لها بالكاذبة، عبر حسابه على "تويتر".

    والفيلم مبني على أحداث حقيقية، جرت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حول تسريب صحيفة "واشنطن بوست"، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون، لوثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، حول حرب فييتام، وهي الوثائق التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وكانت سببا في تقييدها قضائيا بواسطة نيكسون.

    وتعكس هذه الوثائق السرية، كذب الإدارة الأمريكية على شعبها، بشأن ما جرى فعلا في هذه الحرب، التي شهدت سقوط آلاف القتلى من الجنود الأمريكيين، وزعمت بتحقيق انتصارات.

    هانكس ضد ستريب

    وأشادت الصحيفة، بتجسيد بطلة الفيلم ميريل ستريب، لشخصية وريثة "واشنطن بوست"، كاثرين غراهام، من حيث تطور شخصيتها، من أرملة تتحمل مسؤولية كبيرة، بإدارتها للصحيفة الأمريكية، من بعد وفاة زوجها فيليب في عام 1963، حتى تصبح أكثر قوة وثقة في نفسها، وشط عالم يطغوه الرجال، وترى أن أداء ستريب في الفيلم هو الأفضل خلال القرن الـ 21، ولا تستبعد حصولها على ترشيح جديد لجائزة الأوسكار عنه.

    كذلك امتدحت الصحيفة أداء توم هانكس لدور رئيس تحرير الصحيفة "بن برادلي"، الذي يتسم بالذكارء والتمرد، ولا يعرف مصطلح "غير صالح للنشر".

    وذكرت الصحيفة في نقدها للفيلم، أنه نجح في تحقيق توازن في العلاقة بين "برادلي" و"غراهام"، أو "هانكس" و"ستريب"، وإحداثه مزيجا من التواضع والذوق الفني، ومكانتهما الفنية.

    أجمل مشهد

    اختار صحيفة "واشنطن بوست"، أن أجمل مشاهد فيلم "The Post"، عندما تتخذ غراما قرار نشر وثائق "البنتاغون" السرية عبر صفيحتها، وما أن تبدأ ماكينات الطباعة في العمل، حتى نرى مكاتب الصحيفة، وبالتحديد مكتب الصحفي "باغيكيان" وهو هتز بشدة، في إشارة من المخرج ستيفن سبيلبرغ، إلى أن نشر هذه الوثائق سيسبب زلزالا يطيح بريتشارد نيسكون من منصبه في البيت الأبيض، بعد سنوات، والمقصود هنا فضيحة طووتر غيت".

    أكثر ما عاب العمل

    قالت "واشنطن بوست" إن أكثر ما عاب فيلم "The Post"، هو اعتماده على المباشرة والإيحائةية للفت الانتباه إلى رسائله السياسية، ومنها مشهد مشهد خروج "غراهام" (مريل ستريب) من قاعة المحكمة، واختراقها مجموعة من النساء اللاتي ينظرن إليها بإعجاب ونوع من التقديس، والذي اعتبرت الصحيفة بأنه جاء مقحماً ومبتذلا إلى حد كبير.

    ويشهد فيلم "The Post"، على التعاون الفني الأول بين ميريل ستريب والمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ، والخامس بين الأخير والممثل الأمريكي توم هانكس.

    "أفضل فيلم عن معركة عن الصحافة ضد السلطة"

    ترى صحيفة "واشنطن بوست" أن فيلم "ذا بوست" أفضل فيلم يتناول معركة الصحافة ضد السلطة، منذ فيلم "All the President's Men" من إنتاج 1976، ويتفوق على فيلم "Spotlight"، الذي عرض في عام 2016، في أن قضيته أشمل وأكبر من قضية تحرش قسيس بأطفال.

    انظر أيضا:

    لبنان يسمح بعرض فيلم "ذا بوست" بعد التهديد بمنعه
    واشنطن بوست: بن سلمان "أمير النفاق"
    "واشنطن بوست": انزعاج ترامب من تيلرسون يتزايد
    الكلمات الدلالية:
    the post, فيلم ذا بوست, الأوسكار, فيلم, ستيفن سبيلبرغ, توم هانكس, نيكسون, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ميريل ستريب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
    الحب والجمال على جليد موسكو
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك