بالفيديو... جورج وسوف يشهد تقليده على المسرح

شهد المطرب السوري، جورج وسوف، تقليده على خشبة المسرح، في أحد العروض الكوميدية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقام إثنان من الشباب بالصعود على خشبة المسرح، بتقليد طريقة حديث وسوف، وأسلوبه المميز في الغناء، وذلك في حضوره شخصيا.

وفي المقابل، لم يتمالك جورج وسوف نفسه من الضحك، أثناء متابعته للشابين وهما يقلدانه، كما يظهر الفيديو الذي شاركه عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك ".

وكان آخر ألبومات جورج وسوف الغنائية في عام 2009، بعنوان "الله كريم"، وهو من إنتاج شركة "روتانا".