خطوبة جديدة في العائلة البريطانية المالكة

وتم إعلان خطبة الأميرة يوجيني البالغة من العمر 27 عاما إلى صديقها جاك بروكسبانك، حسب موقع "HALLO"

ونشر قصر باكينغهام صورا للأميرة يوجيني مع جاك، ظهرت فيها الأميرة تضع خاتم الخطوبة المحاط بالماس في يدها.

وأعلن دوق ودوقة يورك خطبة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث من ابنها الثاني، وأكدا في بيان زواجها في خريف العام الحالي، بكنيسة القديس جورج في قصر ويندسور.

وسيتزوج الأمير هاري من ميغان ماركل في نفس القصر في مايو/ أيار القادم.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/3oL6F6hoYG — The Royal Family (@RoyalFamily) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

​وتعرفت يوجيني على جاك في سويسرا خلال رحلة تزلج على الجليد، وهي على علاقة به منذ 6 سنوات.

Princess Eugenie and Mr. Jack Brooksbank were photographed earlier today following the announcement of their engagement. pic.twitter.com/ArYQIDeNZw — The Royal Family (@RoyalFamily) ٢٢ يناير، ٢٠١٨

​ويعمل والد جاك محاسبا، بينما عمل هو في الضيافة، ثم أصبح سفيرا لإحدى العلامات التجارية.