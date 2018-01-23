إجلاء المئات في بريطانيا بسبب تسرب غاز

قالت فرقة الإطفاء في لندن إن تسربا "كبيرا" للغاز حدث في شارع كريفن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، مما دفع الشرطة لإجلاء المئات من فندق وملهى ليلى.

وقالت فرقة الإطفاء: "جرى إجلاء نحو 1450 شخصا من فندق وملهى قريبين" مضيفة أن أفراد الإطفاء يساعدون الشرطة عند الخط الرئيسي للغاز الذي حدث منه التسرب، حسب "رويترز".

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm — London Fire Brigade (@LondonFire) January 23, 2018

​وأغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية في المنطقة.

ووصف شهود العيان ما حدث بقولهم إنه تم إخلاء الملهى الليلي من ضيفه، كما تم نقل سكان الفندق إلى أماكن سكنية طارئة، حسب "shropshire star".

وقال قوات الإطفاء إنه تم استدعائهم إلى المنطقة، بعد اكتشاف مستويات عالية من الغاز الطبيعي في المنطقة.

Gas engineers continue to work to isolate the gas leak on #Strand. Firefighters have a covering jet out just in case its needed. #CharingCross remains closed so please find alternate routes #rushhour https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/lO1Ao4pc4H — London Fire Brigade (@LondonFire) January 23, 2018

​وتم إغلاق طريق سترلااند الرئيسي المؤدي إلى لندن، ووضع كردونا حتى يحل مهندسو الشبكة تسرب الغاز.