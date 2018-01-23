وفاة أكبر ممثلة في هوليوود في الولايات المتحدة

© AP Photo/ Charles Sykes بالصور... ممثلون في هوليوود ولدوا في دول عربية

فقد أعلن موقع " Deadline " أن الممثلة توفيت في منزلها في وودلاند هليز بولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير. ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة.

وكانت سوير أكبر ممثلة تعمل في هوليوود. إذ واصلت العمل حتى نهاية عام 2017. وقد شاركت الممثلة في أكثر من 140 فيلما ومسلسلا، أهمها "الغبي والأغبى" و"قطار الأناناس السريع" و"عندما التقى هاري بسالي".