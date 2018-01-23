دفن مغنية الروك دولوريس أوريوردان في مسقط رأسها

وارى الثرى جثمان دولوريس أوريوردان المغنية الرئيسية في فريق الروك الأيرلندي "ذا كرانبيريز" اليوم الثلاثاء في مسقط رأسها في أيرلندا بعد جنازة اقتصرت على أفراد أسرتها والمقربين.

© AFP 2018/ PHILIPP GUELLAND برج إيفل يودع نجم الروك الفرنسي "جوني هاليداي"

عثرت الشرطة على أوريوردان (46 عاما)، التي يرى البعض أنها أنقذت الناس من "ظلمة الاكتئاب"، ميتة الأسبوع الماضي في أحد فنادق لندن التي كانت تزورها لتسجيل أغان قبل جولة فنية. ولم يعلن سبب وفاتها حتى الآن، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان لصوت أوريوردان الأيرلندي القوي والمتميز الفضل في دعم الصعود السريع لنجم فريق ذا كرانبيريز في أوائل التسعينيات.

وحضر الجنازة والدتها وأطفالها الثلاثة وزملاؤها في الفريق. وأقيمت الجنازة في كنيسة سانت إيلب في بلدة باليبريكن الريفية الصغيرة جنوب غربي أيرلندا.

وقال صديق للأسرة يدعى كانون ليام مكنامارا يعرف المغنية الراحلة منذ المراهقة للحضور "لا توجد كلمات ملائمة تصف دولوريس أو تحدد مدى أثرها الطيب على مر الأعوام".

وأضاف "لا يمكن حصر عدد من أنقذتهم من الاكتئاب".

وأُشعلت الشموع في شوارع باليبريكن في وقت متأخر أمس الإثنين أثناء نقل جثمانها إلى الكنيسة التي قال مكنامارا إنها كانت تغني وتعزف بها ضمن الجوقة المحلية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الأسبوع الماضي إن أوريوردان، التي اشتهرت بأغنياتها مع فريق ذا كرانبيريز مثل "لينجر" و"زومبي"، كانت "صوت جيلها".