مثليتان جنسيا تقاضيان الحكومة الأمريكية

حركت امرأتان مثليتا الجنس دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بداعي التمييز ضدهما لعدم منح أحد ابنيهما الجنسية الأمريكية.

© AFP 2018/ Ozan Kose مثليو الجنس يتظاهرون وسط إسطنبول تنديدا بقتل فتاة مثلية حرقا

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، لدى المواطنة الأمريكية أليسون بليكست وزوجتها الإيطالية ستيفانيا زكاري طفلان، حيث حملت كل من المرأتين في طفل باستخدام بويضاتهما الخاصة ومتبرع بالحيوانات المنوية غير معروف.

وتم منح الجنسية الأمريكية لابن بليكست لكنها لم تمنح لابن زكاري، ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على تلك المزاعم.

ووفقا للقوانين يجب أن يكون أحد الوالدين البيولوجيين للطفل أمريكي الجنسية، حتى يحصل على الجنسية.

ووفقا للدعوى، رفضت القنصلية الأمريكية منح الجنسية إلى ابن زكاري، كونه لا تربطه صلة دم بمواطن أمريكي.