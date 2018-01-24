صورة نادرة لعامل نفط سعودي منذ 80 عاما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لعامل سعودي في شركة أرامكو، يرجع تاريخ تصويرها إلى نحو 80 عامًا.

ونشر هذه الصورة النادرة حساب "ذاكرة الماضي الجميل" على موقع "تويتر"، ويرجع تاريخها إلى فترة أربعينات القرن الماضي الميلادية.

صورة مملؤة بالاعتزاز والفخر لموظف سعودي في #ارامكو من الأربعينات الميلادية



أجدادنا وآباؤنا هم الذين أخلصوا وبذلوا وساهموا في بناء صرح الوطن الغالي



وأبناء الوطن هم أصدق وأوفى من يقوم بتنميته وبنائه 💚🇸🇦 فلماذا يكونوا عاطلين؟#شهادتنا_بكالوريوس_وعاطلين pic.twitter.com/8eMmdZ7P0G — ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) January 23, 2018

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وأرفق الحساب الصورة بتعليق جاء فيه:

صورة مملؤة بالاعتزاز والفخر لموظف سعودي في أرامكو من الأربعينات الميلادية، أجدادنا وآباؤنا هم الذين أخلصوا وبذلوا وأسهموا في بناء صرح الوطن الغالي، وأبناء الوطن هم أصدق وأوفى من يقوم بتنميته وبنائه، فلماذا يكونوا عاطلين؟.