صورة نادرة لعامل نفط سعودي منذ 80 عاما

ونشر هذه الصورة النادرة حساب "ذاكرة الماضي الجميل" على موقع "تويتر"، ويرجع تاريخها إلى فترة أربعينات القرن الماضي الميلادية.
صورة مملؤة بالاعتزاز والفخر لموظف سعودي في #ارامكو من الأربعينات الميلادية— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) January 23, 2018
أجدادنا وآباؤنا هم الذين أخلصوا وبذلوا وساهموا في بناء صرح الوطن الغالي
وأبناء الوطن هم أصدق وأوفى من يقوم بتنميته وبنائه 💚🇸🇦 فلماذا يكونوا عاطلين؟#شهادتنا_بكالوريوس_وعاطلين pic.twitter.com/8eMmdZ7P0G
وأرفق الحساب الصورة بتعليق جاء فيه:
صورة مملؤة بالاعتزاز والفخر لموظف سعودي في أرامكو من الأربعينات الميلادية، أجدادنا وآباؤنا هم الذين أخلصوا وبذلوا وأسهموا في بناء صرح الوطن الغالي، وأبناء الوطن هم أصدق وأوفى من يقوم بتنميته وبنائه، فلماذا يكونوا عاطلين؟.
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