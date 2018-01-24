فضيحة الـ20 مليون ريال... "فساد الإبل" في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، استبعاد نحو 12 جملا من مسابقة "جمال الإبل" السنوية في العاصمة الرياض، بسبب اكتشاف غش المتسابقين.

© Sputnik. Alexei Bushkin الإمارات تعتزم دخول السوق الروسية بحليب الإبل

أشارت صحيفة " الغارديان " البريطانية إلى أن الهيئة المنظمة للمسابقة، اكتشفت أن بعض المشاركين استعانوا بأطباء بيطريين حقنوا تلك الإبل بـ"البوتوكس" لزيادة جمالها وجاذبيتها.

ويسعى المتسابقون إلى الفوز بالمركز الأول في تلك المسابقة رغبة في الحصول على مبلغ 20 مليون ريال سعودي.

ويهتم المشاركون في تلك المسابقة الحصول على أذن دقيقة صغيرة، وأنف كبير، وفم ذو شفاه عريضة، حتى تحصل إبلهم على المركز الأول.

وتضع الهيئة المنظمة للمسابقة قواعد صارمة، إزاء استخدام أي عقاقير أو عمليات تجميل لتغيير شكل الجمال وتحسين مظهرها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن علي المزروعي، ابن أحد مربي إبل إماراتي قوله: "إنهم يستخدمون البوتوكس للشفتين العلوية والسفلية والأنف، وحتى الفك".

وتابع قائلا

"هذا يجعل رأس الجمل متضخما وغريبا ومميزا، خاصة وأنه ذو شفاه وأنف كبيرين مميزين".

كما قال، فوزي الماضي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، لوكالة "رويترز": "الجمل هو رمز المملكة العربية السعودية، نحافظ عليه كرمز، ونحافظ عليه كهواية".

ويعد مهرجان مسابقة "جمال الجمال" أحد أكبر مهرجان في الخليج، ويضم 30 ألف جمل، ويستمر نحو شهر كامل.