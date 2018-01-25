أبل تضيف خصائص بشأن البطاريات لمعالجة بطء الأداء

كشفت شركة أبل، أمس الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، عن حزمة من الخصائص والتحديثات سيتم تطبيقها على أجهزة آيفون وآيباد بحلول الربيع المقبل.

وقالت مجلة "تايم" الأمريكية أن التحديثات الجديدة من شأنها السماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة أيفون عندما توشك البطاريات على النفاذ.

وكانت أبل قد أكدت في ديسمبر/كانون الأول أن برمجيات في أجهزة أيفون6 وأيفون 6 إس وأيفون إس.إي معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات قد تبطئ أداء الهاتف.

وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.

وأفادت الشركة بأن نسخة تجريبية من نظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.

وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة، التي تمنع الإغلاق المفاجئ، نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها، غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث واكتفت بقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل (آي.أو.إس 11.3) في الربيع.