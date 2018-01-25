بالفيديو... مراسلة تلفزيونية تفقد صوابها بعد لقائها بريكي مارتن

فقدت مراسلة تلفزيونية صوابها، بعد أن أجرت مقابلة مع نجمها المفضل، المطرب اللاتيني ريكي مارتن.

© AP Photo/ Eduardo Verdugo بالفيديو...ريكي مارتن يرقص الدبكة في حفل عرس سوري

لم تستطع المراسلة، التي تدعى أنا بيلافيل، وهي من بورتوريكو، أن تحافظ على حماستها، عندما سنحت لها الفرصة أن تجري لقاء مع ريكي مارتن لصالح محطتها "دابليو جي إن"، بصورة غير مباشرة، عبر البث الفضائي، وفقا لما ذكرته صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية.

وقالت المراسلة لـ ريكي مارتن بحماسة شديدة: "هل لديك خطط يا ريكي بشأن رحلات مقبلة ستقوم بها، حيث من الممكن أن أسافر بصحبتك؟ ويمكننا أن نقيم في منزل والدي!".

وأخذت المراسلة تبكي وتضحك وترقص بهستيرية، بعد إنهاء اللقاء مع ريكي مارتن، وعبرت عن سعادتها الغامرة، عندما ناداها بـ"حبيبتي".

وبررت المراسلة لزميليها من المحطة، سبب فقدانها لصوابها أمام ريكي مارتن، لأنه مثل أعلى في بورتوريكو، التي نادرا ما تضم قدوة حسنة.

وكان ريكي مارتن يتحدث خلال لقائه عن مشاركته في المسلسل التلفزيوني "American Crime Story".

من جانبه، أخذ ريكي مارتن يضحك بشدة من موقف المراسلة المعجبة به، وعبر عن سعادته بهذا الأمر.