إلتون جون يكشف سبب اعتزاله الجولات الغنائية

أعلن المطرب البريطاني، سير إلتون جون، اعتزاله الجولات الغنائية، بعد مرور خمسة عقود من تقديمه لها.

وأوضح جون في لقائه مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه اتخذ هذا القرار، رغبة في قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله.

وقال: "أرغب في البقاء مع أطفالي، أكثر من قيامي بجولات غنائية، والسفر حول العالم".

وأضاف إلتون جون (70 عاما)، أنه رزق بالأطفال وهو في سن متأخر، وهي تجربة لم يخضها من قبل.

ولإلتون جون مع زوجه ديفيد فورنيش، طفلين، هما "إلايجا"، ويبلغ من العمر خمس سنوات، و"زاخاري"، وعمره سبع سنوات.

A post shared by Elton John (@eltonjohn) on Jul 30, 2017 at 7:02am PDT

وآخر جولات إلتون جون الغنائية، تحمل اسم "Farewell Yellow Brick Road"، التي بدأها منذ شهر سبتمبر/ أيلول، وتضمنت 300 عرض غنائي في بلدان مختلفة حول العالم.

وأكد إلتون جون في المقابل، بأن اعتزاله الجولات الغنائية، لن يمنعه من الاستمرار في الغناء، وكتابة الأغاني، والتسجيلات الغنائية.

وأفصح إلتون جون، خلال لقائه مع شبكة "إيه بي سي"، عن رغبته في أن يقام آخر حفل، ضمن جولته الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرر هذا بأنه بدأ مشواره الفني فيها.