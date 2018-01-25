إلتون جون يكشف سبب اعتزاله الجولات الغنائية

وقال: "أرغب في البقاء مع أطفالي، أكثر من قيامي بجولات غنائية، والسفر حول العالم".
وأضاف إلتون جون (70 عاما)، أنه رزق بالأطفال وهو في سن متأخر، وهي تجربة لم يخضها من قبل.
ولإلتون جون مع زوجه ديفيد فورنيش، طفلين، هما "إلايجا"، ويبلغ من العمر خمس سنوات، و"زاخاري"، وعمره سبع سنوات.
وآخر جولات إلتون جون الغنائية، تحمل اسم "Farewell Yellow Brick Road"، التي بدأها منذ شهر سبتمبر/ أيلول، وتضمنت 300 عرض غنائي في بلدان مختلفة حول العالم.
وأكد إلتون جون في المقابل، بأن اعتزاله الجولات الغنائية، لن يمنعه من الاستمرار في الغناء، وكتابة الأغاني، والتسجيلات الغنائية.
وأفصح إلتون جون، خلال لقائه مع شبكة "إيه بي سي"، عن رغبته في أن يقام آخر حفل، ضمن جولته الغنائية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرر هذا بأنه بدأ مشواره الفني فيها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)