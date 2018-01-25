وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زواجها

توفيت مذيعة مغربية، بعد مرور يومين فقط على زواجها، وهو ما سبب صدمة مؤلمة لأفراد أسرتها ومعجبيها.

ووفقا لما ذكرته العديد من المصادر الإخبارية المحلية، ومنها موقع "أخبارنا" المغربية، أن المذيعة هاجر العدلوني العلمي، توفيت الإثنين، 22 يناير/ كانون الثاني، بعد أن احتفلت بزفافها السبت 20 يناير.

تقرير الطب الشرعي: وفاة الإعلامية هاجر العدلوني كانت بسبب تسرب الغاز في الأكل https://t.co/g3sl76lrkK pic.twitter.com/gtANhfHoHC — kifache (@Kifachecom) January 24, 2018

وتوفيت العلمي، إثر تسمم غذائي، في الفندق الذي احتفلت فيه بشهر عسلها، بينما تم إيداع عريسها، يعمل كمصور صحفي، في العناية المركزة.

وسلمت مصلحة الطب الشرعي في الدار البيضاء، جثة هاجر العدلوني العلمي إلى عائلتها، الأربعاء، 24 يناير/ كانون الثاني، لنقلها الى مسقط رأسها مدينة فاس، حيث تم تشييع جثمانها.