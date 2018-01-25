وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زواجها

ووفقا لما ذكرته العديد من المصادر الإخبارية المحلية، ومنها موقع "أخبارنا" المغربية، أن المذيعة هاجر العدلوني العلمي، توفيت الإثنين، 22 يناير/ كانون الثاني، بعد أن احتفلت بزفافها السبت 20 يناير.
الصّحافية هاجر العدلوني لم تمت بتسمّم غذائي https://t.co/zWQWB2fOKC pic.twitter.com/n4JtGKCSlF— alkhabar alaan (@alkhabaralaan) January 25, 2018
تقرير الطب الشرعي: وفاة الإعلامية هاجر العدلوني كانت بسبب تسرب الغاز في الأكل https://t.co/g3sl76lrkK pic.twitter.com/gtANhfHoHC— kifache (@Kifachecom) January 24, 2018
وتوفيت العلمي، إثر تسمم غذائي، في الفندق الذي احتفلت فيه بشهر عسلها، بينما تم إيداع عريسها، يعمل كمصور صحفي، في العناية المركزة.
وسلمت مصلحة الطب الشرعي في الدار البيضاء، جثة هاجر العدلوني العلمي إلى عائلتها، الأربعاء، 24 يناير/ كانون الثاني، لنقلها الى مسقط رأسها مدينة فاس، حيث تم تشييع جثمانها.
وأفاد المصدر الطبي أن الأعراض الخفيفة لحالات التسمم بأحادي أكسيد الكربون، تقتصر على الإصابة بالصداع والدوار، بينما حالات التعرض الشديدة تؤدي إلى ضيق النفس، وخلل في وظائف الجهاز العصبي والمركزي للقلب، ما يؤدي إلى الوفاة على الفور.
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