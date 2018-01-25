تنفيذ أول فيلم "حي" عن الدمية "باربي"... هذه الممثلة مرشحة لتجسيدها

قررت شركة "سوني" أن تؤجل طرحها لأول فيلم حي عن الدمية الشهيرة "باربي"، إلى العام 2020.

© AP Photo/ Jordan Strauss بيونسيه تلعب بطولة فيلم "لاين كينغ" في نسخته الحية

ووفقا لـ موقع "بي بي سي"، نقلا عن موقع "ديدلاين" السينمائي، فإن "سوني" استقرت على الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار آن هاثاواي ، لتجسيد دور "باربي" في الفيلم الجديد، بعد اعتذار الممثلة إيمي شومر عنه، بسبب تضارب مواعيد تصويرها لأعمال فنية أخرى.

وتجري "سوني" حاليا مفاوضات مع آن هاثاواي، بطلة فيلم "The Princess Diaries"، من أجل قبولها للدور.

Anne Hathaway's live-action Barbie movie delayed two years by Sony https://t.co/ZdlDMzAmLT pic.twitter.com/wef7SmYCtk — Playstation World (@PlaystationWrld) January 24, 2018

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور السينما، في 8 مايو/ أيار 2020، بعدما كان مقررا أن يكون جاهزا للعرض السينمائي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وتدور أحداث فيلم "باربي" الحي، حول طردها من عالمها للدمى، لكونها غير مثالية بالشكل الكافي فيه، وتنتقل إلى عالم البشر الحقيقي.

وسيحمل الفيلم رسالة، حول تقبل الإنسان لهيئته الخارجية، واحترامه لذاته.