اطلب هذه الأشياء في الفنادق للحصول على خدمة 5 نجوم

إن الإقامة في فندق جيد المستوى، يمثل رفاهية نادرة لغالبيتنا، وهو ما يعنى سعيك بقدر الإمكان، للحصول على أفضل خدمة فيه.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy القبض على لص سرق 120 تلفازا من فنادق الهند خلال 4 أشهر

وبحسب مجلة "بيزنس إنسايدر"، قدم عدد من خبراء السفر والترحال، 5 نصائح وخدع من أجل الحصول على "خدمة 5 نجوم" أثناء الإقامة في الفنادق، وفقا لموقع "هوتيلز".

1) قم بتسجيل حضورك للفندق متأخرا

اعتاد غالبية من يحجزون في الفنادق، أن يأتوا مبكرين من أجل التسجيل، ولكن إذا سجلت حضورك متأخرا في أول يوم، فإن هناك احتمالية في نفاذ الغرف العادية، وعندها قد يضطر موظفو مكتب الاستقبال لتوفير لك غرفة تنتمي إلى فئة أعلى.

2) اعط رأيك في مستوى الفندق

شدد موقع "هوتيلز" على أن الفنادق تهتم كثيرا بآراء وتقييم النزلاء لهم، وبناء على ذلك، فإنه يجب أن تخبر موظفي مكتب الاستقبال أثناء تسجيل دخولك، بأنك ستكتب تقييما عن أدائهم، وأنك تتابع حسابهم على "إنستغرام"، وإنك سترفقه مع كل صورة تنشرها أثناء إقامتك فيه، وهو ما يضمن لك الحصول على أفضل خدمة ممكنة.

3) اسأل عن عروض الإفطار

في حال أن حجز غرفتك لا يتضمن وجبة إفطار، فاسأل أثناء تسجيل دخولك الفندق، حول وجود عروض للإفطار في المطعم الرئيسي، فمن الممكن أن تتضمن تخفيضات على الطعام، وساعات مجانية ومحددة لتناول المشروبات.

4) الهدايا المجانية

لقد تطورت الهدايا المجانية في الفنادق، من مجرد صابون الحمام؛ مثل غسول للجسم، وأقنعة للوجه، وشباشب، وأدوات قرطاسية.

5) اسأل عن قائمة الوسائد السرية

إن تواجد قائمة في غرفتك، لا يعني أنها مخصصة لخدمة الغرف أو غسيل الملابس فقط، فهناك العديد من الفنادق الآن التي ترغب في نقل رفاهية منزلك إلى غرفتك المقيم فيها.

وتوفر هذه الفنادق ما يعرف بـ "قائمة الوسادات"، والتي في حال توافرها في الفندق النزيل به، فيجب أن تسأل عنها، والتي توفر لك خيارات متعددة من وسائد النوم، في حال إصابتك بآلام في الرقبة أو الظهر.