"فيسبوك" يحجب ملايين الحسابات المزيفة

واشنطن — سبوتنيك . وتؤكد الشركة على أنها تعمل باستمرار على تحسين الأنظمة التقنية لتحديد وإزالة الحسابات غير الصحيحة وخفض انتشار المواد، التي تستخدمها والتي تنتهك سياسة "فيسبوك".

وجاء في بيانات "فيسبوك"، بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير، والتي نشرت أمس الخميس، من قبل لجنة مجلس الشيوخ: "كل يوم نحجب ملايين الحسابات المزورة عند التسجيل، هذا لأن أنظمتنا تدرس الآلاف من سمات الحساب وتركز على كشف السلوك، الذي يصعب إخفاءه أو تزويره من قبل المستخدمين السيئين".