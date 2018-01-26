أزمة مستمرة في أفريقيا... راح ضحيتها أكثر من ألف في عام واحد

حذرت مجلة "ناشيونال غيوغرافيك" الأمريكية مما وصفته بأنه أزمة مستمرة في قارة أفريقيا، راح ضحيتها ألف في عام واحد فقط.

© REUTERS/ Joe Penney بالفيديو...ماذا طلبت أنثى وحيد القرن من مصور

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه قتل أكثر من ألف رأس من حيوان وحيد القرن ، خلال عام 2017 الماضي، بسبب عمليات الصيد غير المشروع.

وأوضحت "ناشيونال غيوغرافيك" أن معظم عمليات الصيد غير المشروع تتم بالقرب من حديقة "كروغر" الوطنية في جنوب أفريقيا.

ونقلت المجلة بيانا عن حكومة جنوب أفريقيا يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية في انقراض وحيد القرن، بسبب عمليات الصيد غير المشروع، لتهريب قرون وحيد القرن.

وأشارت إلى أنه قتل خلال عام 2017 نحو 1028 وحيد قرن، وهي نسبة تقارب وتقل فقط بـ26 حيوان تم تسجيلهم في عام 2016.

ونقلت المجلة عن جيميل مانديما، من مؤسسة "الحياة البرية الأفريقية" التي تتخذ من نيروبي مقرا لها:

"يبدو وكأنه تقدم على الورق، نحن أمام خطر حقيقي من انقراض وحيد القرن، وهذا الانخفاض الضئيل لا يقلل من أن هناك تهديدا وشيكا لتلك الحيوانات بالانقراض".

وتعد جنوب أفريقيا موطنا لنحو 80% من حيوانات وحيد القرن، التي يبلغ عددها حاليا 29 ألف في العالم.

وهناك تهافت على شراء قرون وحيد القرن في آسيا تحديدا، حيث تستخدم كعلاج للسرطان ومنشط جنسي، فيما يستخدمه آخرون كنوع من المخدرات بعد اختلاطه بالماء أو الكحول.