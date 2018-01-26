احذر... الإصابة بالإنفلونزا قد تنهي حياتك

كشفت دراسة حديثة أن الإنفلونزا قد تسبب الوفاة، مشيرة إلى أن خطر الإصابة بأزمة قلبية يزيد ست مرات أثناء إصابة الإنسان بالإنفلونزا.

© REUTERS/ MARK BLINCH دراسة تكشف حقيقة تأثير الماريجوانا على القلب

صرح الدكتور جيفري وونج، كبير معدي الدراسة، قائلا "فوجئت إلى حد ما بقوة هذه الصلة. لا ترى كل يوم زيادة ستة أمثال في الخطر خلال الأيام السبعة الأولى من تأكيد الإصابة بالإنفلونزا".

وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، "فوجئنا أيضا بتلاشي هذا الخطر تماما بحلول اليوم الثامن وما بعد ذلك".

واكتشف فريق البحث الكندي أن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى قد تزيد فرص الإصابة بأزمة قلبية لكن ليس بهذه الدرجة.

وأضاف الدكتور وونج الذي يعمل في معهد علوم تقييم الأداء السريري في تورنتو، أن الدراسة الجديدة تعزز أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، وإجراءات الوقاية مثل غسيل الأيدي بانتظام للوقاية من الإنفلونزا، وغيرها من الأمراض المعدية.

ويشك الأطباء في وجود صلة بين الإنفلونزا والأزمات القلبية منذ الثلاثينات، لكن كان من الصعب خلال هذه الفترة معرفة إن كان فيروس الإنفلونزا أو أي مرض آخر مماثل أصاب المريض قبيل تعرضه لأزمة قلبية.

واستخدم وونج وفريقه حالات مؤكدة من الإنفلونزا وحللوا 364 حالة إصابة بأزمة قلبية، منذ منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2015، وذلك بين سكان إقليم أونتاريو في سن الخامسة والثلاثين وأكبر من المسجلين في برنامج التأمين الصحي الذي تموله الحكومة.

وتبين أن معدل دخول المستشفى بسبب الإصابة بأزمة قلبية أسبوعيا في الأيام السبعة الأولى من تشخيص الإصابة بالإنفلونزا كان 20.0 مقابل 3.3 أسبوعيا خلال 52 أسبوعا قبل الإصابة و51 أسبوعا بعد اليوم السابع من الإصابة، وانخفض احتمال الإصابة بشدة في اليوم الثامن من التشخيص.

وكان من بين 332 مريضا شملتهم الدراسة وأصيبوا بأزمة قلبية واحدة على الأقل أثناء التعافي من الإنفلونزا، لم يتم تطعيم 69 بالمئة منهم ضد الإنفلونزا. وكانت تلك أول أزمة قلبية لنحو 76 بالمئة منهم.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين شملتهم الدراسة لم يكونوا مصابين بأعراض إنفلونزا خفيفة.