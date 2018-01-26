توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة

أفادت تقارير، أخيرا، أن سوري ابنة الممثل الأمريكي توم كروز مشتاقة لرؤية والدها، بعد أن ظل ممتنعا عن رؤيتها لما يقرب الخمسة أعوام".

© Sputnik. Ekaterina Tchesnokova توم كروز يتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمه الجديد

وذكرت صديقة لوالدة سوري، لمجلة "أوكي" الأمريكية، أن أي ابنة في عمرها (11 عاما)هب بحاجة لمشاهدة والدها، وبدأت في السؤال عنه، وهو سبب كاف يدعو للبكاء، ، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست"

وكانت آخر مرة شوهد فيها توم كروز (55 عاما) بصحبة ابنته سوري، في أغسطس/آب 2012، عندما اصطحبها إلى حديقة "ديزني" المائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن سبب إهمال توم كروز لابنته، هو انشغاله بمستقبله الفني، وبديانته الجديدة "الساينتولوجي".

Tom Cruise childhood friend: Tom’s family told me he doesn’t want to see photos of Suri online https://t.co/ZRUbjy3xB1 #Scientology pic.twitter.com/lzwvYyiVNC — Tony Ortega (@TonyOrtega94) October 19, 2017

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وقال مقربون من توم كروز أن الأولوية بالنسبة له هو حضوره الكنيسة ومستقبله الفني. وتابعوا: "هو مستعد لأن يعزل نفسه عن ابنته التي من لحمه ودمه بدلا من إغضاب ديانة الساينتولوجي".

وأنجب توم كروز ابنته سوري من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، في أبريل/نيسان 2006، وانفصلا عن بعضهما بعد مرور 6 سنوات على زواجهما.

على الجانب الآخر، اقتحم توم كروز موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ومشاركة الصور مؤخرا.

وقرر كروز أن يبدأ نشاطه على "إنستغرام"، بإعلانه عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي الاسم الذي سيحمله الجزء السادس والجديد من أفلامه الشهيرة للجاسوسية والحركة "Mission:Impossible"، وهو "Fallout".

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) on Jan 25, 2018 at 5:00am PST

وفيلم "Mission:Impossible — Fallout"، من إخراج كريستوفر ماكواري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، ومن المقرر طرحه في السينمات في 27 يوليو/تموز المقبل.