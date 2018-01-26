توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة

وكانت آخر مرة شوهد فيها توم كروز (55 عاما) بصحبة ابنته سوري، في أغسطس/آب 2012، عندما اصطحبها إلى حديقة "ديزني" المائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
بينما ذكرت تقارير أخرى، أن سبب إهمال توم كروز لابنته، هو انشغاله بمستقبله الفني، وبديانته الجديدة "الساينتولوجي".
Tom Cruise childhood friend: Tom’s family told me he doesn’t want to see photos of Suri online https://t.co/ZRUbjy3xB1 #Scientology pic.twitter.com/lzwvYyiVNC— Tony Ortega (@TonyOrtega94) October 19, 2017
وقال مقربون من توم كروز أن الأولوية بالنسبة له هو حضوره الكنيسة ومستقبله الفني. وتابعوا: "هو مستعد لأن يعزل نفسه عن ابنته التي من لحمه ودمه بدلا من إغضاب ديانة الساينتولوجي".
وأنجب توم كروز ابنته سوري من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية كاتي هولمز، في أبريل/نيسان 2006، وانفصلا عن بعضهما بعد مرور 6 سنوات على زواجهما.
على الجانب الآخر، اقتحم توم كروز موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ومشاركة الصور مؤخرا.
وقرر كروز أن يبدأ نشاطه على "إنستغرام"، بإعلانه عن مفاجأة لكل جمهوره، وهي الاسم الذي سيحمله الجزء السادس والجديد من أفلامه الشهيرة للجاسوسية والحركة "Mission:Impossible"، وهو "Fallout".
وفيلم "Mission:Impossible — Fallout"، من إخراج كريستوفر ماكواري، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني هنري كافيل، ومن المقرر طرحه في السينمات في 27 يوليو/تموز المقبل.
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