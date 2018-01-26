"غوغل بلاي" يختبر ميزة جديدة حول إخلاء مساحة الهاتف

بدأت شركة "غوغل" الأمريكية في إجراء اختبارات لميزة جديدة، في متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، والمتعلقة بإخلاء مساحة الهاتف.

وبحسب موقع "9T05Google"، فإن "غوغل" تسعى حاليا لتحسين خدمة إمكانية إخلاء مساحة في الهاتف، من أجل تحميل المزيد من التطبيقات الجديدة.

وبدلا من أن هذا الإشعار كان يظهر للمستخدم، في لحظة تحميله لتطبيق جديد، واقتراحه أن يخلي بعض المساحة، ليشعر بالإحباط وقتها، فإن الميزة الجديدة ستتوافر بشكل ثابت بداخل المتجر، لكي تعلمه طول الوقت بدرجة المساحة المتوافرة لديه.

Google testing tweaked ‘Free up space’ uninstall feature for the Play Store https://t.co/s3Sng163a5 pic.twitter.com/tRWmsFnTLt — 9to5Google (@9to5Google) January 25, 2018

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وفي حال كشفت الميزة الجديدة عن أن المستخدم يعاني من نقص في المساحة في هاتفه، فإنها تقدم له اقتراحات، بشأن التطبيقات التي من الممكن أن يمسحها، من حيث درجة استخدامه لكل منها، وليس باختيار عشوائي كما هو متوافر في النسخة الحالية من "غوغل بلاي".

وتظهر هذه الميزة الجديدة في أعلى بند "Updates" أو "تحديثات" في متجر "غوغل بلاي"، والموجود بداخل قسم "My apps & games".