بالفيديو... عشاق "نوتيلا" يحدثون فوضى في فرنسا لهذا السبب

انتشرت الفوضى في أحد محلات السوبرماركت الفرنسية، بعدما قرر صاحبها أن يعلن عن تخفيضات لمنتجات شوكولاتة "نوتيلا".

وما أن قرر صاحب المتجر أن يرفع نسبة التخفيض إلى 70 في المئة، حتى تزاحم عشاق الشكولاتة العالمية الشهيرة، من أجل الحصول على أكبر مخزون منها وبأقل سعر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتدافع عشاق "نوتيلا" على منتجاتها في محلات "إنترمارش"، فيما وصف أحد الموظفين في المحل المشهد بأنه "كارثة حقيقية… وكل هذا بسبب برطمان شوكولاتة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار إلى أنه كان هناك 200 من عشاق "نوتيلا" يقفون خارج المحل، انتظارا لفتح أبوابه لهم، بينما ذكر موظف في فرع آخر أن الناس هرعوا إلى الداخل وحطموا كل شيء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد فريق عمل أحد فروع "إنترمارش"، أنهم اضطروا للاتصال بالشرطة من أجل تفريق الجمهور بداخل الفرع.

© flickr.com/ Nina Helmer تناول شوكولاتة "نوتيلا" يدمر العالم

ويباع سعر برطمان "نوتيلا" في محلات "إنترمارش" بعد هذه التخفيضات بـ 1.75 دولار أمريكي، بعدما كان سعره 5.60 دولار.

واعتذرت أسواق "إنترمارش" لزملائها عن الفوضى التي حدثت في فروعها بسبب "نوتيلا"، مؤكدين أنهم اندهشوا من الإقبال المتزايد عليها بعد التخفيضات.

وذكرت شركة "فيريرو"، المصنعة لشوكولاتة "نوتيلا"، أن تخفيض أسعارها جاء بناء على قرار فردي من أسواق "إنترمارش" الفرنسية.