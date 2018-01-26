إلين ديجينيريس... بائعة المكانس التي أصبحت أشهر مقدمة برامج وصاحبة أشهر "سيلفي"

هي صاحبة أشهر صورة "سيلفي" في العالم، وواحدة من أكثر البرامج الترفيهية رواجا، ومن أكثر الشخصيات العامة جماهيرية وشعبية... إلين ديجينيريس التي تحتفل اليوم، 26 يناير/كانون الثاني، بعيد ميلادها الـ 60، زخرت حياتها بالعديد من التحديات التي حولتها بسبب شخصيتها المرحة إلى شخصية ناجحة ومثلا أعلى يتطلع إليه شباب من مختلف أنحاء العالم.

© AP Photo/ Chris Pizzello مقدمة برامج أمريكية شهيرة تسخر من اتهامات نجل ترامب لها

ولدت إلين ديجينيريس في 26 يناير/كانون الثاني، عام 1958، في ولاية لويزريانا الأمريكية، ولم تستكمل تعليمها في جامعة نيو أورلينز، بعد بقائها لفصل دراسي واحد فقط، لتعمل في مهن متعددة، ما بين طلاء المنازل، وبائعة مكانس.

ولكن مع بدء حقبة الثمانينيات، اتجهت إلين ديجينيريس للعمل كفنانة كوميدية في نوادي "ستاند أب"، ومع حلول عام 1984، بدأت في إقامة جولات لعروضها، وفازت من قبل شبكة "شوتايم" بلقب "أكثر شخص هزلي في أمريكا".

ولكن كانت التحول في حياة إلين ديجينيريس في عام 1994، عندما أسند لها بطولة مسلسل "سيت كوم" بعنوان "Ellen"، ثم في وقت لاحق من نفس العام، قدمت حفل جوائز "إيمي" التليفزيونية.

الإعلان الذي فتح النار عليها

وفي عام 1997، أعلنت إلين ديجينيريس لوسائل الإعلام عن أنها مثلية الجنس، ولكنها تعرضت مقابل هذا لانسحاب المعلنين من مسلسلها "Ellen"، كما دعت جماعات دينية لمقاطعة المسلسل، وهو ما أدى إلى إلغاء عرضه.

ولكن لم تهتم إلين ديجينيريس بكل هذا، وخاضت في علاقات مع بعض الممثلات، منهن آن هيتش، حتى بورشيا دي روسي، التي تزوجتها في عام 2008.

“It is exciting when you find parts of yourself in someone else.” pic.twitter.com/q5xBEVrAk5 — Ellen Portia (@ellenplusportia) January 23, 2018

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برنامج "Ellen"

وفي عام 2001، عادت إلين ديجينيريس للساحة الفنية والإعلامية بقوة، عبر برنامج تليفزيوني ترفيهي يحمل اسم "The Ellen Degeneres Show"، والذي فازت في موسمه الأول بجائزة "إيمي" لأفضل برنامج حواري.

وحقق البرنامج نجاحا مدويا منذ بدء عرضه، وحتى هذه اللحظة، عندما ستحتفل إلين في عام 2018 بموسمه الـ 15.

وتستضيف إلين ديجينيريس في البرنامج ألمع نجوم هوليوود، كما أنها ترقص فيه، وتوزع من خلاله الهدايا على مشاهديها من أجل رسم البسمة على وجوههم.

ودائما ما تنهي إلين ديجينيريس كل حلقات برنامجها بنصيحة لكل مشاهديها، وهي "أحسنوا معاملة بعضكم البعض".

وقالت إلين لمجلة "بارا"د: "أنا أمثل السعادة لكثير من الناس". وأضافت: "أريد أن أكون منفتحة على الناس، وألا أصدر الأحكام عليهم بقدر الإمكان".

صاحبة أشهر "سيلفي"

بخلاف برنامجها "Ellen"، فإن إلين ديجينيريس دخلت التاريخ، من كونها صاحبة أشهر صورة "سيلفي"، والتي التقطتها بشكل عشوائي خلال تقديمها لحفل جوائز الأوسكار لعام 2014، والتي تضم معها عدد من نجوم هوليوود، مثل جينيفر لورانس، وبرادلي كوبر، وميريل ستريب.

وأعيد تغريد الصورة أكثر من 3 آلاف مرة عبر "تويتر"، بينما حظيت بإعجاب أكثر من ألفين متابع.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

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تكريم رئاسي

مقابل مجهوداتها الخيرية، ومساعيها لإسعاد الناس، نالت إلين ديجينيريس ميدالية الحرية في عام 2016، من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

صاحبة شخصية كرتونية شهيرة

قد لا يعرف الكثيرون أن إلين ديجينيريس هي مؤدية صوت السمكة "دوري" في فيلمي الكرتون "Finding Nemo" و"Finding Dory".

“Just keep swimming. Just keep swimming. Just keep swimming.” — The wise words of Dory. Keep up the swimming lessons guys!

Image from: Disney pic.twitter.com/MYShvvOAvv — Learn2Swim Week (@learn2swimweek) January 19, 2018

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