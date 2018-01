علماء: إذا اتسم الرجل بهذه الصفات الـ 9 لا تتركيه أبدا

© Sputnik. Michael Mordasov دراسة تحذر من الوقوع في حب رجل جذاب

ورصدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية هذه الصفات التسعة:

1) ذكي

أثبتت دراسة من جامعة هانكن في فنلندا، أن كلما تمتع الرجل بالذكاء، قلت احتمالية أن يكون غير وفي، ووفقا للدراسة، فإن الرجال الأذكياء يميلون إلى الزواج والإبقاء على زواجهم.

2) مضحك

إن العثور على شخص قادر على الإضحاك هو أمر هام للغاية، لأن هذا يمثل له فرصة أكبر في المواعدة، بحسب دراسة.

3) داعما لمسيرتك المهنية

كشفت دراسة أخرى، أن الأزواج يمثلون ثلثي القرارات التي تتخذها زوجاتهن من أجل ترك عملهن، وذلك لأنهم غالبا ما يرغبون في جلوسهن في المنزل من أجل رعاية الأطفال.

وعلى الرغم من تأكيد الزوجات في الدراسة أن أزواجهن يدعموهن خلال عملهن في المنزل، ولكنهن قالوا أنهن يرفضون تغيير نوبات عملهم من أجل مساعدتهن في الاهتمام بالأطفال.

4) يبذل مجهودا مع أصدقائك وعائلتك

ليس من غير المألوف بالنسبة للمرأة أن تتخلى عن حياتها الاجتماعية من أجل حبيبها، ولكن من النادر أن يقوم الرجل بهذا فور دخوله لعلاقة.

واحرصي على أن تتعرفي برجل لا يرغب فقط في أن تلتقي بأصدقاك، بل أن يتعارف عليهم أيضا.

5) ذكي بشكل عاطفي

من المهم جدا أن يملك كل شخص في العلاقة مستوى معين من الذكاء العاطفي، وألا يخشى من إبداء عواطفه والتعبير عنها.

وتقترح دراسات إلى أن النساء أفضل في أخذ آراء شركاء حياتهن في الاعتبار من الرجال، وهو أمر ضروري لبناء علاقة صحية.

6) مستمع جيد

يؤكد الدكتور جون غوتمان، في كتابه "The Seven Principles of Making Marriage Works"، أنه إذا كان الرجل يرفض نفوذ شريكته، فإنها قد تكون علامة على أن لديه ميول للسلطة.

إذا كنت أنت أو شريك حياتك تبحثان دائما عن أفضل شيء مقبل، بدلا من الالتزام لجعل علاقتكما تستمر، فإن هذا قد لا يبشر بالخير.

8) محتفل بإنجازاتك

من المهم أن يشيد شريك حياتك بكل إنجازاتك، حتى ولو قمت بفقدان وزنها أو تعلم لغة جديدة.

9) يشارك قيمك

إن وجود نظرة مستقبلية مماثلة في الحياة يمكن أن يكون حاسما في علاقة ناجحة، وفقا لدراسة، وكلما تقاربت شخصياتكما، كلما زادت احتمالية تعاملكما مع المشكلات بنفس الطريقة.