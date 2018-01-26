وفاة المطرب اللبناني نهاد طربيه... هكذا نعاه فنانو العالم العربي

رحل المطرب اللبناني نهاد طربيه، مساء الجمعة، 26 يناير/كانون الثاني، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقالت أندريه، شقيقة المطرب الراحل، لصحيفة "النهار" اللبنانية، علمت بوفاته عبر المواقع الإليكترونية، وأن الأمر كان صداما بالنسبة لها، وتأكدت من الخبر بواسطة أسرته في باريس.

وحرص عدد من مطربو العالم العربي على نعي الراحل طربيه، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي:

إليسا: "من المحزن جدا أن نسمع أننا فقدنا فنانا رائعا في العالم العربي. نهاد طربيه، اركد في سلام. التراث الخاص بك سوف يكون دائما فريد من نوعه".

Very sad to hear that we lost a great artist of the Arab world. Nohad Tarabay, Rest in peace. Your heritage was and will always be unique — Elissa (@elissakh) January 26, 2018

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راغب علامة: "رحم الله الفنان الكبير نهاد طربيه.. بكير بعد ان تغادر الى الحياة الآخرة…سنفتقد فنك الجميل وشخصك الطيب المحب للفن والأصحاب وسنفتقد روحك الحلوة وخفة دمك التي تجعل الضحكة على شفاهنا كل ما جلسنا معك حتى قصصك المهضومةة ستبقى في قلوبنا.. الله يرحمك.. الله معك يا طيب".

رحم الله الفنان الكبير نهاد طربيه.. بكير بعد ان تغادر الى الحياة الآخرة…سنفتقد فنك الجميل وشخصك الطيب المحب للفن والأصحاب وسنفتقد روحك الحلوة وخفة دمك التي تجعل الضحكة على شفاهنا كل ما جلسنا معك حتى قصصك المهضومةة ستبقى في قلوبنا.. الله يرحمك.. الله معك يا طيب — Ragheb Alama (@raghebalama) January 26, 2018

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رامي عياش: "بأسف وحزن كبير تلقيت خبر رحيل العملاق نهاد طربية. خسارة كبيرة للفن بلبنان والوطن العربي. الله يرحمك تعازينا الحارة لعائلة الأستاذ نهاد".مي حريري: نهاد طربيه لن نقول لك وداعا، فأنت خالد في قلوبنا وباق بفنك الرائع وأخلاقك العالية. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

بأسف وحزن كبير تلقيت خبر رحيل العملاق نهاد طربية. خسارة كبيرة للفن بلبنان والوطن العربي. الله يرحمك تعازينا الحارة لعائلة الأستاذ نهاد 🙏 pic.twitter.com/VB5HY8OG0H — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) January 26, 2018

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زين العمر: "رحل بصمت مطرب الجبل الأشّم حزني كبير على رحيل هذا العملاق الكبير الذي علّم أجيال من الفنّانين على المحبة والتواضع والاخلاق. عاش كبيراً ورحل بصمتٍ كبير رحمك الله أيها الكبير من لبنان وداعاً أيها الامير…".

#نهاد_طربيه

رحل بصمت مطرب الجبل الأشّم

حزني كبير على رحيل هذا العملاق الكبير

الذي علّم أجيال من الفنّانين على المحبة والتواضع والاخلاق.

عاش كبيراً ورحل بصمتٍ كبير

رحمك الله أيها الكبير من لبنان

وداعاً أيها الامير…#zeo pic.twitter.com/wTW1zp9DsI — Zein el Omr (@ZeinElOmr) January 26, 2018

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مي الحريري: "لن نقول لك وداعا، فأنت خالد في قلوبنا وباق بفنك الرائع وأخلاقك العالية. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

#نهاد_طربيه لن نقول لك وداعا، فأنت خالد في قلوبنا وباق بفنك الرائع وأخلاقك العالية. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة #مي_حريري pic.twitter.com/vJE18bM2qx — May Hariri (@HaririAMay) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

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ونهاد طربيه من مواليد مدينة صوفر اللبنانية، وتأثر في غنائه بالفنان السوري الراحل فريد الأطرش، اكتسب شهرته الفنية، من أغنيات ناجحة باللهجتين اللبنانية والمصرية، ومنها "بدنا نتجوز عالعيد"، و"طيب جدا"، "مشوار الحياة"، "القمر مسافر"، و"لبنان يا حبنا راجعينلك راجعين، راجعينلك كلنا يا أرض الحنين".

كما أن طربيه، نجح في تقديم اللون البدوي، من خلال أغنيات "وينا زينة"، و"بعز الليل"، و"تريد تروح وتنسانا"، و"وين الخيل" و"عابوابكم دقيت"، "وردة ليكم"، و"النبي تضحكي".