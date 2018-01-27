قناة أمريكية تكشف القصة الحقيقية لتعارف الأمير هاري بخطيبته ميغان ماركل

كشفت صديقة مقربة لنجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، أنها من سعت لمقابلته بخطيبته، الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

© AP Photo/ Invision/Chris Pizzello شاهد..هكذا كانت خطيبة الأمير هاري في عرسها الأول وفيديو نادر من طفولتها

وذكرت فيوليت فون ويستهولز، وهي صديقة قديمة للأمير هاري، منذ سنوات، لموقع قناة "!E" الأمريكية، مؤخرا، أنها دبرت لقائه بميغان ماركل.

وقالت: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في مواعدة فتاة، ولا يستطيع أن يتعارف من خلال تطبيق التعارف "تيدال"، مثل سائر الناس، لكونه شخصية عامة، وكان مستعدا لمقابلة إحداهن، ولكن من الصعب العثور على الشخص المناسب".

وأشارت فيوليت، إلى أنه بواسطة عملها في إدارة العلاقات العامة في شركة "رالف لورين" للملابس، تقابلت مع ميغان ماركل.

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وتقول فيوليت عنها: "كانت ميغان جزءا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بكل سهولة، وعندما كان الأمير هاري يواجه صعوبة في التعارف على فتاة، وجدت أن ميغان هي المثالية له".

وفيوليت فون ويستهولز هي ابنة بارون، وصديق مقرب من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وتمتلك مهارة في التوفيق بين طرفين، بحسب موقع "E!".

وما يؤكد على صحة شهادة فيوليت، هو تصريحات ميغان ماركل والأمير هاري، لمحطة "بي بي سي" البريطانية، حول كيف كان لقائهما الأول، فأكد كلاهما أنه كان بوساطة موعد مدبر، من خلال صديقة مشتركة.

وسيحتفل الأمير هاري وميغان ماركل بزفافهما في شهر مايو/آيار المقبل.