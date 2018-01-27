نفوق إحدى أكبر الغوريلات سنا في العالم عن عمر 60 عاما

أفادت تقارير إعلامية بأن الغوريلا فيلا، إحدى أكبر الغوريلات سنا في العالم، نفقت عن عمر 60 عاما يوم الخميس في حديقة حيوان سفاري بارك بمدينة سان دييجو الأمريكية.

وتشير تقديرات على الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوان إلى أن فيلا التي تنتمي لسلالة غوريلا السهول الغربية ولدت في الكونجو عام 1957 قبل أن تتولى حديقة حيوان سان دييجو رعايتها وتربيتها.

ونقلت صحيفة (ذا سان دييجو يونيون تريبيون) ووسائل إعلام أخرى في ساعة متأخرة أمس الجمعة عن راندي ريتشيز القيم على الثدييات في سفاري بارك قوله في بيان صحفي "سيفتقدها العاملون في حديقة الحيوان والزوار والمتطوعون".

ولم يذكر مسؤولو حديقة الحيوان سبب نفوق الغوريلا فيلا.

وأشار موقع حديقة الحيوان إلى أن فيلا كانت أما انحدرت من نسلها خمسة أجيال من الغوريلات، التي تعد الأكبر حجما بين حيوانات فصيلة القردة العليا.

وتقول حديقة حيوان سميثونيان الوطنية إن متوسط عمر الغوريلا من هذا النوع يتراوح من 30 إلى 40 عاما في البرية.

وتعتبر الغوريلا مهددة بالانقراض وفقا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها.