علا الفارس تهنئ وليد آل إبراهيم بعد الإفراج عنه

هنأت المذيعة الأردنية، علا الفارس، الشيخ وليد آل إبراهيم، مالك قنوات "إم بي سي"، بالإفراج عنه، في قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية.

وغردت علا الفارس عبر حسابها على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة: "نورت دارك… الحمد لله"، ثم تبعتها بتغريدة: "عودا حميدا.. وليد الإبراهيم".

​

نورت دارك…

الحمدلله يارب.. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) January 26, 2018

​

وكان قنوات "إم بي سي"، أوقفت علا الفارس، منذ 7 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بعد التغريدة التي غردت بها، بشأن إعلان ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل.

وكتبت الفارس حينها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا…الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس"!

وذكرت مصادر، الجمعة، 26 يناير/ كانون الثاني، أن سلطات المملكة العربية السعودية أفرجت عن رجل الأعمال مالك مجموعة "إم بي سي" وليد اآل إبراهيم.

وذكرت المصادر أن آل إبراهيم يقضي ليلة السبت (27 يناير) بين أفراد عائلته بالرياض.

© AP Photo/ Hassan Ammar حقيقة تعيين "MBC" رئيس جديد لها بعد احتجاز الوليد الإبراهيمي

وتم الإفراج عن رجل الأعمال في إطار التسويات المالية التي تجريها المملكة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين.

واستدعت اللجنة التى تحقق في تهم فساد 350 شخصا.

ووافق بعض الموقوفين على إبرام تسويات، بينما أسقطت التهم عن 90 موقوفا وأطلق سراحهم.