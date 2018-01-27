دراسة تحذر من تدخين سيجارة واحدة يوميا

ذكرت دراسة حديثة، أن المدخنون في حاجة إلى الإقلاع عن التدخين، بدلا خفض عدد السجائر التي يدخنونها.

© RIA Novosti. Ilia Pitalev اليونانيون يقلعون عن التدخين بمعجزة... قصة مشرقة

وشددت الدراسة التي أصدرتها مجلة "بي إم جي" العلمية مؤخرا، على أن تخفيض عدد السجائر اليومية، تهدد بالإصابة بأمراض السكتة القلبية، والسكتة الدماغية.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة يوميا، لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 في المئة، بينما احتمالية إصابتهم بالسكتة الدماغية تصل إلى 30 في المئة، أكثر من الذين لم يدخنوا أبدا.

وأشاروا إلى إن الرجال الذين يدخنون السجائر بشكل يومي، لديهم خطر أعلى بنسبة 48 في المئة من الإصابة بأمراض القلب التاجية، و25 في المئة أكثر عرضة للسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يدخنوا أبدا.

أما بالنسبة بالنسبة للنساء، فكانت احتمالية إصابتهن بالأمراض أعلى، إذ أن 57 في المئة منهن مهددات بالإصابة بأمراض القلب، و31 في المئة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت ديبورا أرنوت، وهي المديرة التنفيذية للجمعيات الخيرية للصحة، إن الإدمان على النيكوتين هو الذي يدفع الناس للتدخين، ولكن القطران المتواجد في دخان السجائر هو الذي يسبب الأضرار الجسيمة.

وأشارت إلى أن السجائر الإليكترونية تشكل ضررا أقل، ولكن هذا في حالة أن تم الإقلاع عن التدخين تماما.