بالصور... هكذا قضت باريس هليتون أوقاتها في قطر

وتظهر باريس هيلتون في الصور، التي شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي واضعة غطاء على رأسها، وركوبها لجمل في الصحراء.
وتواجدت باريس هيلتون (36 عاما) في قطر، أمس، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، من أجل إحياء حفل موسيقي، حيث قامت بوظيفة "منسق الأغاني" أو "الدي جي".
So cool having @ParisHilton here at @Mondrian_Doha 😍😍 #ParisHilton #Qatar pic.twitter.com/mNjfRUpXj9— laisalee (@Laisa_82) January 27, 2018
وقوبلت زيارة باريس هيلتون إلى قطر، باستهجان من جانب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكر البعض منهم إقامة حفلها في يوم الجمعة، بينما اتهم البعض الآخر قطر بالتناقض، من حيث دعمها لجماعات إسلامية، وتنظيمها لحفلات راقصة.
كما أن البعض هاجم وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، بسبب كتابتها في تغريدتها لاسم قطر بشكل خاطئ، وهو "Qutar" بدلا من "Qatar".
Hey #Doha #Qutar! Can't wait to see you all at #BlackOrchidDoha at the @Mondrian_Doha on January 26th! ✨👸🏼✨ pic.twitter.com/4QPfBYOp2z— Paris Hilton (@ParisHilton) January 23, 2018
وتمارس باريس هيلتون منذ سنوات، هواية لعب دور "منسق أغاني" أو "دي جي" في الحفلات الموسيقية.
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