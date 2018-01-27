بالصور... هكذا قضت باريس هليتون أوقاتها في قطر

شاركت المليارديرة، ونجمة المجتمع الأمريكي، باريس هيلتون، صورا لها من زيارتها إلى دولة قطر.

وتظهر باريس هيلتون في الصور، التي شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي واضعة غطاء على رأسها، وركوبها لجمل في الصحراء.

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 26, 2018 at 5:04am PST

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 26, 2018 at 3:10am PST

وتواجدت باريس هيلتون (36 عاما) في قطر، أمس، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، من أجل إحياء حفل موسيقي، حيث قامت بوظيفة "منسق الأغاني" أو "الدي جي".

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وقوبلت زيارة باريس هيلتون إلى قطر، باستهجان من جانب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استنكر البعض منهم إقامة حفلها في يوم الجمعة، بينما اتهم البعض الآخر قطر بالتناقض، من حيث دعمها لجماعات إسلامية، وتنظيمها لحفلات راقصة.

كما أن البعض هاجم وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، بسبب كتابتها في تغريدتها لاسم قطر بشكل خاطئ، وهو "Qutar" بدلا من "Qatar".

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وتمارس باريس هيلتون منذ سنوات، هواية لعب دور "منسق أغاني" أو "دي جي" في الحفلات الموسيقية.