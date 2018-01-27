بالصور... بشر بثلاثة أرجل وأيادي في مجلة

أثار غلاف أحدث عدد من مجلة "فانيتي فير" الأمريكية، سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطأ من برنامج "فوتوشوب".

ويضم غلاف المجلة، عدد من نجوم ونجمات هوليوود، بمناسبة قرب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية، في 4 مارس/آذار المقبل.

وبسبب هذا الخطأ، ظهرت الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون، بأربعة أرجل، بينما أطلت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، بثلاثة أيادي.

More bad Vanity Fair cover Photoshop pic.twitter.com/HhdmskiKVY — Barry Mitchell (@Barrybarryfunny) January 27, 2018

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واستقبلت كلا من ريس ويذرسبون وأوبرا وينفري خطأ المجلة، بالضحك والسخرية، عبر حساباتهما على "تويتر".

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃(and I will never apologize for snuggling @Oprah.. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

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I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

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ومن جانبها، ردت مجلة "فانيتي فير" على خطأها الفني، بأن الساق الثالثة لريس ويذرسبون ما هي إلا خلفية لفستانها، أما بالنسبة لظهور يد ثالثة لأوبرا وينفري، فإنها ستقوم بتعديلها في النسخة الإليكترونية من المجلة.

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

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As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯\_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

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ويضم غلاف مجلة "فانيتي فير"، الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، وريس ويذرسبون، وأوبرا وينفري، وجال جادوت، وتوم هانكس، وهاريسون فورد، ونيكول كيدمان، وزندايا.