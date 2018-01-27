8 خطوات لكتابة سيرة ذاتية جذابة

بما أنه أول شهر في العام، فإن يناير/كانون الثاني يشجعنا في كثير من الأحيان للتطلع إلى بداية جديدة، بما في ذلك البحث عن وظيفة جديدة.

وإذا كنت تفكر في التوظيف أو تغيير مجال المهني مع بدايات العام، فإن هذه الخطوات الثمانية ستساعدك على بناء سيرة مهنية صلبة وجذابة في سوق العمل، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية:

1) عرف نفسك بشكل قوي

يقول روب بهومبرا، وهو مدير في مؤسسة "هيس" للرعاية الاجتماعية: غالبا ما تكون أفضل السير الذاتية، هي تلك التي تفتتح ببيان قوي، ويجب أن يكون قصير وموجز، ولكنه يفسر ما لديك من خبرة، وما قد تبحث عنه الشركات من وظائف جديدة".

كما ينصح مدير فريق التوظيف في شركة "أنكور"، مارك جنكنز، أنه في حال عدم عملك في مجال الرعاية من قبل، فلابد أن تعطي ملخصا مذهلا، تشرح من خلاله أسباب رغبتك في الالتحاق بهذا المجال الجديد.

2) اكتب كل خبراتك السابقة وكافة إنجازاتك

على سبيل المثال، يجب على كل المرشحين العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية أو يوفروا تاريخ عمل كامل، حتى لو كنت تعمل في مقهى، أو مسافر في الخارج أو عاطل عن العمل.

وعند إدراج خبرتك في العمل، فمن المهم ذكر نوع الدعم الذي شاركت فيه: هل كان في مجال الصحة العقلية أم رعاية الخرف أم الرعاية المنزلية الفردية أو في المنزل السكني؟

وتؤكد كيم كورسيني، رئيسة قسم التوظيف في شركة "دايمنشنز" للرعاية، أن يجعل المرشح للعمل سجل عمله متميزا، من خلال إبراز إنجازاته، بالإضافة إلى إظهار نتيجة أفعاله.

ويقول مارك جنكنز، إنه إذا كنت تفتقر إلى تاريخ العمل ذات الصلة، فيجب أن تحدد الأسباب التي تجعلك ترغب في الحصول على مهنة في الرعاية، وذلك بذكر في السيرة الذاتية أي عمل تطوعي في القطاع، أو إذا كنت قمت برعاية أحد أفراد العائلة.

3) تحدث عن تعليمك ودوراتك التدريبية

إذا كنت من ذوي الخبرة في مجال الرعاية، فاذكر في السرة الذاتية كل الدورات التدريبة التي اجتزتها، وهذا يساعد على وضعك في القائمة القصيرة للمرشحين، ولا تنسى أن تذكر تاريخ بدء وانتهاء التدريب. تاريخ المؤهلات صالحة حتى، كما تقول.

4) الكلمات المفتاحية

يستخدم العديد من العاملين في التوظيف الكلمات المفتاحية، في البحث عن مرادهم، لذلك ضعها في سيرتك الذاتية، فلو ذكر في الإعلان "عامل رعاية" ضعها من دون شك، لسهولة الوصول إليك.

5) كلمات جذابة

إن استخدام كلمات نشطة وجذابة يترك انطباعا قويا لدي المديرين، مثل استخدام تعبيرات مثل "ساعد على" و"اشترك في مشروع كذا"، كما تحدث دائما في سيرتك الذاتية بصيغة "أنا" وليس "قمنا بـ ".

كذلك ادعم سيرتك الذاتية بالقيم التي يؤمن بها مديرك المستقبلي، والتي ستجدها في الموقع الخاص بمكان العمل، واشرح كيف من الممكن أن تمثلها.

6) هواياتك

هي ليست بالضرورية، إلا في حالة إنك تفتقد للخبرة العملية، لكي تكون بديلا لها.

7) الأخطاء الإملائية والنحوية

تحقق دائما من وجود أخطاء إملائية أو نحوية في سيرتك الذاتية بعد الانتهاء منها وقبل إرسالها، كذلك أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية البريطانية وليس الأمريكية.

8) اجعل طريقتك مثالية

غلبا مسؤولو التوظيف يفضلون السير الذاتية المكونة من صفحتين فقط، وتوفير مسافة بين كل فقرة والأخرى من أجل سهولة القراءة، واستخدام خط "إيريال" حجم 10.