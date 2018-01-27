ماذا قالت أحلام للوليد بن طلال عقب إطلاق سراحه

هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب خروجه من السجن اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة لها مع الأمير الوليد بن طلال على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وكتبت أحلام: "نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال.. #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه،.. ياااااارب لك الحمد والشكر الوليد_بن_طلال يا احن قلب".

وأطلق سراح الوليد بن طلال اليوم عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

وأوقفت السعودية حوالي 350 شخصا بتهم الفساد، وجرى تسوية مالية مع بعضهم، ما أدى للإفراج عنهم.

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 27, 2018 at 4:38am PST

وأفرج من قبل عن رجل الأعمال الوليد آل إبراهيم صاحب قنوات "إم بي سي"، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي سابقا.