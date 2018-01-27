فيديو... مشهد عاطفي في فيلم يشعل احتجاجات دامية بالهند

أشعل مشهد عاطفي بين بطلة فيلم "بادمافاتي" التي تعد شخصية مقدسة لدى الهندوس، وبطل الفيلم الذي يؤدي دور سلطان مسلم، حالة غضب عارمة في شمال الهند.

© Sputnik. Georgy Zimarev نمر ضخم يقطع الطريق في الهند (فيديو)

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية، تم اعتقال ما يزيد عن 60 شخصا في مدينة "أحمد أباد"، بعد اندلاع احتجاجات بسبب الفيلم أسفرت عن تخريب العديد من المنشأت وإحراق ما يقرب من 200 سيارة، كما هددت 150 امرأة بإحراق أنفسهن.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد قررت السماح بعرض الفيلم، الذي تقوم ببطولته نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون.

ويروي فيلم "بادمافاتي"، قصة ملكة هندوسية عاشت في القرن الرابع عشر وحاكم مسلم، ويبدوا أن الفيلم أثار غضب الهندوس لأقصى حد، حتى أنه دفع زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" للإعلان عن مكافأة لمن يقتل بطلة العمل ومخرجه.

وكانت الرقابة الهندية، صرحت لوسائل إعلام محلية هندية، في ديسمبر/ كانون الأول، إنه لم يقرر حذف أي من مشاهد الفيلم، ولكنه أوصى بإجراء بعض التعديلات عليه.