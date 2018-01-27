فيديو... مشهد عاطفي في فيلم يشعل احتجاجات دامية بالهند

وكانت المحكمة العليا في الهند قد قررت السماح بعرض الفيلم، الذي تقوم ببطولته نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون.
ويروي فيلم "بادمافاتي"، قصة ملكة هندوسية عاشت في القرن الرابع عشر وحاكم مسلم، ويبدوا أن الفيلم أثار غضب الهندوس لأقصى حد، حتى أنه دفع زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" للإعلان عن مكافأة لمن يقتل بطلة العمل ومخرجه.
وكانت الرقابة الهندية، صرحت لوسائل إعلام محلية هندية، في ديسمبر/ كانون الأول، إنه لم يقرر حذف أي من مشاهد الفيلم، ولكنه أوصى بإجراء بعض التعديلات عليه.
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