ماذا يجمع بين روبرت باتينسون وكاتي بيري

وقد شوهدا يقبلان بعضهما في عشاء جماعي يوم 26 يناير/ كانون الثاني، في لوس أنغلوس، حسب موقع "ويندر وول".
New pic Robert Pattinson and Katy Perry during a dinner in Taix French Restaurant,January 26 2018https://t.co/M1Gg4l4adM pic.twitter.com/35udfF7tNQ— Julia Sumerki (@JSumerki) January 27, 2018
وقال شاهد عيان إن تصرفاتهما معا تدل على أنهما يتواعدان.
Robert Pattinson, Katy Perry NOT "Making Out" At Los Angeles Restaurant, Despite Claim https://t.co/RvbbGlmKki pic.twitter.com/jJ9OXcw4qP— Gossip Cop (@GossipCop) January 27, 2018
وفي الماضي أنكر الثنائي العلاقة بينهما وأكدا أنهما أصدقاء.
وقالت كاتي بيري في 2013 إنها مجرد الأخت الكبري لباتينسون.
وقال مصدر لموقع "إي نيوز" إن الثنائي يتوعدان، وظهرا معا في مهرجان كان 2017.وأضاف المصدر أن الثنائي قاما بشراء منزل معا.
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