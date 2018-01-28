بالفيديو... هذا ما سيحدث عند فتح باب الطائرة في الهواء

يجتمع كل المسافرين على متن خطوط الطيران أن أحد أسوأ الكوابيس التي يمكن أن يتخيلوها خلال رحلتهم أن يتم يفتح باب الطائرة، وهو المشهد الذي تناولته العديد من الأفلام السنيمائية، لكن هل ما يحدث في الأفلام هو نفس السيناريو الذي قد يحدث في الواقع عند فتح باب الطائرة؟

ذكر موقع Indy100 أنه من الأساس احتمالات أن يفتح باب الطائرة أثناء الرحلة الجوية ضئيلة للغاية، إلا أنه بسبب بعض المشاهد السنيمائية يظل هذا الهاجس يؤرق الكثير من المسافرين.

وعرضت قناة AsapSCIENCE على موقع يوتيوب فيديو يشرح بالتفصيل ما سيحدث إن تم فتح باب الطائرة، حتى وإن كانت احتمالات ذلك ضعيفة.

وبحسب الفيديو فإن الضغط الواقع على باب الطائرة يقدر بمدى الضغط الجوي عند ارتفاع الطائرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف قدم فوق سطح البحر، وعلى الرغم من أن الطائرة تحلق على ارتفاع يتراوح ما بين 30 إلى 450 ألف قدم، وأنه كلما ارتفعت الطائرة انخفض الضغط الجوي عليها، إلا أن الضغط الجوي على باب الطائرة يظل ثابتا طوال الرحلة.

وإذا افترضنا جدلا أنه يمكن فتح باب الطائرة رغم الضغط الجوي الهائل الواقع عليه، فإن ما سيحدث، هو تفريغ الضعط الجوي داخل الطائرة في نصف ثانية، ما يعني أن يتم سحب كل ما بداخل الطائرة بسرعة شديدة إلى خارج الطائرة بسبب تباين الضغط الجوي.

ومن المفترض أن تسفر هذه الكارثة عن وفاة كل من على متن الطائرة، بل ربما يتفاقم الوضع إلى أن يتحطم جسم الطائرة نفسه إلى أجزاء، فضلا عن أنه في تلك الحالة فإن الأكسجين سينخفض لدرجة شديدة يمكن أن تسبب فقدان الوعي أو حتى الوفاة.