تحديد موعد الرحلة الأولى لأحدث صاروخ حامل "فالكون الثقيل"

أعلن رئيس الشركة الأمريكية الخاصة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من المقرر إطلاق أول رحلة لأحدث صاروخ حامل فالكون الثقيل في 6 شباط/ فبراير.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ماسك في موقعه الرسمي على "تويتر":

نخطط لإطلاق أول رحلة فالكون الثقيل في 6 شباط/ فبراير، من منصة الإطلاق "أبولونا" 39أ في قاعدة كيب كانافيرال.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2018

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وأجرت "سبيس إكس"، يوم الخميس الماضي، اختبارا ناجحا لـ "فالكون الثقيل"، قبل ذلك تم تأجيل هذا الاختبار مرتين. تقليديا، تجري الشركة اختبارات قبل أيام قليلة من الإطلاق.

ويتم إنشاء فالكون الثقيل على قاعدة فالكون 9، وقد تم تجهيز المرحلة الأولى بمحركات الوقود السائل "ميرلين 1 د "، تسعة في الوسط واثنان جانبيان.

يذكر أنه من المخطط أن تطلق روسيا صاروخا ثقيلا جدا إلى القمر عام 2032، ومن المقرر إطلاق الصاروخ الثقيل جدا الروسي في فترة ما بين 2032 إلى 2035، وقدرته الاستيعابية 115 طنا، بحسب ما نقلته"نيشن نيوز.رو"، كما أعلنت شركة الصواريخ والفضاء "إنيرغيا"، سيطلق الصاروخ من محطة بايكونور "فوستوشني".