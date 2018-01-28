ظهور فيروس غامض ينتشر في مياه المحيطات

اكتشف العلماء مؤخرًا نوعًا جديدًا من الفيروسات ينتشر على سطح مياه المحيطات، إلا أن الغموض ما زال يحيط بالعديد من خصائصه.

© Fotolia/ SSilver مخاوف من انتقال فيروس حيواني جديد إلى البشر

وأوضحت مجلة فوكاس الإيطالية إن الفيروس الجديد يتغذى على انواع من البكتيريا، إلا أن العلماء صنفوه ضمن عائلة الفيروسات Autolykiviridae، وذلك بعد أن استخلص علماء معهد MIT للتكنولوجيا وكلية ألبرت آينشتاين في نيويورك عينة منه وقاموا بفحصها معمليا.

وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية ناتشر إن الفيروسات الجديدة تتغذى على البكتيريا البحرية، وتفتقر الفيروسات المكتشفة حديثًا إلى ما يعرف بـ"ذيل" الفيروس، والذي يميز نسبة كبيرة من الفيروسات.

وتوجد الفيروسات الجديدة بوفرة في مياه المحيطات، إذ وجد العلماء أن بعض مساحات المياه يحتوي الميلليمتر الواحد منها على أكثر من 10 مليون فيروس من هذه الفيروسات الجديدة، ولفت نظر العلماء أن تسلسل الحمض النووي لدى تلك الفيروسات غير طبيعي، وأنه أقصر بكثير من معظم الفيروسات المعروفة.

في سياق متصل، انتشر فيروس جديد، في الولايات المتحدة، بين الغزلان، مما أدى إلى إصابتها بحالات اضطرابية غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه "الزومبي"، وأشار العلماء إلى أن الفيروس يهاجم النخاع الشوكي ويضرب الدماغ، كما يتسبب في انخفاض حاد في وزن الغزلان، وبالتالي اضطرابات في الحركة والموت.