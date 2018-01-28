الحكومة الصينية تعلق عمل أحد أكبر المواقع الإلكترونية

وأخذت الحكومة على عاتقها إيقاف المحتوى المبتذل و"الإباحي" بالإضافة إلى النشر غير المصرح به للأنباء، حسبما نقلت "رويترز".
وقال مكتب إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني في بكين في بيان في وقت متأخر يوم السبت "استمر نشر محتوى توجيه الرأي العام والمحتوى البذئ والتمييز العرقي على سينا ويبو".
وقال "ويبو" في بيان منفصل إنه يقبل النقد وإنه يعلق بوابات رئيسية مثل بوابة المشاهير وحياتهم الشخصية لمدة أسبوع.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أوقفت ما يصل إلى 128 ألف موقع ذات محتوى بذئ ومعلومات "ضارة" أخرى في 2017.
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