فنانون عرب يهنئون الوليد بن طلال بعد الإفراج عنه

إليسا
غردت المطربة اللبنانية إليسا للوليد عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مرحبا بعودتك! إني سعيدة بعودتك إلى أحبابك".
Welcome back @Alwaleed_Talal! Glad to see you back to the people who love you— Elissa (@elissakh) January 27, 2018
ويمتد التعاون بين إليسا وشركة "روتانا"، منذ 14 عاما، والذي بدأ بطرح ألبوم "أحلى دنيا"، من إنتاج 2004.
سالم الهندي
غرد الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، بمشاركته لصورة للوليد بن طلال، وكتب معها: "ألف حمدالله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك".
ألف حمدالله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك🙏🏻💚🇸🇦 #الوليدِ_بن_طلال pic.twitter.com/p54gCHX1oG— سالم الهندي (@salhendi) January 27, 2018
حسين الجسمي
شارك المطرب الإماراتي حسين الجسمي، صورة للوليد بن طلال، عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معها: "نورت دارك يا خوي الله يحفظك".
أحلام
هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب خروجه من السجن اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني.
ونشرت الفنانة الإماراتية صورة لها مع الأمير الوليد بن طلال على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام".
وكتبت أحلام: "نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال.. #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه،.. ياااااارب لك الحمد والشكر الوليد_بن_طلال يا احن قلب".
وأطلق سراح الوليد بن طلال، أمس، السبت، 27 يناير/كانون الثاني، عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)