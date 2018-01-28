فنانون عرب يهنئون الوليد بن طلال بعد الإفراج عنه

هنأ عدد من الفنانون العرب، الملياردير السعودي، ورئيس شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الوليد بن طلال، بعد الإفراج عنه مؤخرا، في قضايا متهم فيها بالفساد داخل المملكة العربية السعودية.

إليسا

غردت المطربة اللبنانية إليسا للوليد عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مرحبا بعودتك! إني سعيدة بعودتك إلى أحبابك".

Welcome back @Alwaleed_Talal! Glad to see you back to the people who love you — Elissa (@elissakh) January 27, 2018

​

ويمتد التعاون بين إليسا وشركة "روتانا"، منذ 14 عاما، والذي بدأ بطرح ألبوم "أحلى دنيا"، من إنتاج 2004.

سالم الهندي

غرد الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، بمشاركته لصورة للوليد بن طلال، وكتب معها: "ألف حمدالله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك".

ألف حمدالله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك🙏🏻💚🇸🇦 #الوليدِ_بن_طلال pic.twitter.com/p54gCHX1oG — سالم الهندي (@salhendi) January 27, 2018

​

حسين الجسمي

شارك المطرب الإماراتي حسين الجسمي، صورة للوليد بن طلال، عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معها: "نورت دارك يا خوي الله يحفظك".

A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Jan 28, 2018 at 1:17am PST

أحلام

هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب خروجه من السجن اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة لها مع الأمير الوليد بن طلال على صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام".

وكتبت أحلام: "نورت الدنيا كلها بعد عمري الامير الوليد بن طلال.. #الحمد_لله يازين هالاخبار الطيبه،.. ياااااارب لك الحمد والشكر الوليد_بن_طلال يا احن قلب".

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 27, 2018 at 4:38am PST

وأطلق سراح الوليد بن طلال، أمس، السبت، 27 يناير/كانون الثاني، عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.