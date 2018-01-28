6 خطوات لإعادة هاتف مفقود

من الصعب إعادة هاتف مفقود إلى صاحبه، خاصة وأن الغالبية يغلقون شاشة هواتفهم من أجل حماية محتوياته، وستكون محظوظا للغاية، في حال أن صاحب الهاتف كان يضع ورقة على ظهره، مكتوبا عليها أسماء أفراد عائلته وأصدقائه.

ولكن بدلا من تعتمد على الحظ في إعادة الهاتف، فإن هذه الخطوات الست قد تساعدك على إعادة الهاتف إلى صاحبه، وفقا لموقع " ريديت ":

1) تحقق من المنطقة

بعد أن تعثر على الهاتف المفقود، تحقق جيدا من المنطقة التي عثرت عليه فيها، هل كان بجوار محفظة معطف أو معطف؟ وذلك لأنهما قد يحملان بيانات عن صاحبه، مثل بطاقة عمل، أو بطاقة ائتمانية.

أيضا لبقي بنظرك البعيد حول من يبحثون عن هاتفهم المفقود، كذلك ابقى لفترة في المكان الذي عثرت فيه على الهاتف، ولا تتسرع في المضي، لأن صاحبه قد يعود باحثا عنه.

2) لا تغلق الهاتف أبدا

لا تغلق الهاتف المفقود أبدا، وابقه مشحونا دائما، لأنه صاحبه قد يتصل به من هاتف آخر.

وفي حال أنك لا تملك شاحنا للهاتف، فمن الممكن شراء واحدا، وهو متوافر بأسعار رخيصة.

3) ادرس قفل الشاشة بعناية

بإمكانك أن تصل لقائمة المعارف في الهاتف المفقود وهو مغلق الشاشة، عن طريق الضغط على زر "الطوارئ"، ثم اختر "Medical ID"، ثم زر "edit"، وذلك في حال هواتف "آيفون".

أما في حالة الهواتف "أندرويد"، فاضغط أيضا على زر "الطوارئ"، ثم على زر "معلومات الطوارئ"، وإذا رأيت قائمة المعارف، فاتصل بأي منهم للحصول على الهاتف.

4) المساعد الرقمي

بإمكانك أن تصل لمساعدي هواتف "آيفون" و"أندرويد"، "سيري" و"غوغل أسيستانت"، في حالة أن الشاشة مغلقة، وأعطهما أمرا شفهيا بالاتصال بوالدة صاحب الهاتف المفقود.

5) التقط صورة

في حالة أن المحاولات السابقة فشلت في الوصول إلى صاحب الهاتف المفقود، فمن الممكن أن تصبح مبتكرا، وذلك بالتقاط صورة لأرقام هواتفك عن طريق كاميرا الهاتف المفقود، أثناء غلق الشاشة، ولكن هذه الطريقة لن تنجح إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن صاحب الهاتف يملك مكتبة لتخزين الصور والملفات (كلاود)، والتي من الممكن أن يطلع عليها من جهاز آخر.

6) قم بعمل تذكير

وفي محاولة مشابهة للسابقة، فإنك من الممكن أن تقم بتسجيل تذكير على الهاتف المفقود أثناء غلق الشاشة، وتكتب فيه أن مالكه قادر على الرؤية من جهاز آخر، واترك معه اسمك ورقم هاتفك.

وسيرى صاحب الهاتف المفقود هذا التذكير الذي سجلته، في حالة قيامه بالدخول إلى حسابه عبر "غوغل" أو "آبل"، من جهاز آخر.